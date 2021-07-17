Рейтинг б/у автомобилей, которые выбирают украинские водители

Эксперты назвали самые популярные марки в каждой области Украины.

Лидером продаж среди авто с пробегом стал Аudi A6. Это самая популярная машина в восьми областях: Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черкасской.

За ним идет Audi A4, который чаще всего выбирают в Житомирской, Ровненской, Киевской, Одесской, Волынской, Николаевской и Черновецкой областях.

Третьим лидером стал Dacia Logan, который больше всего покупают в Черниговской, Сумской и Кировоградской областях.

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На четвертом и пятом местах расположились соответственно Dacia Sandero и ЗАЗ 1103 Славута, которые очень понравились в Днепропетровской и Полтавской областях.

Кстати, недавно в МВД представили новый порядок проведения технического контроля для машин украинцев. В частности, он предусматривает видеофиксацию процесса проверки технического состояния автомобиля.

Мы собрали самые интересные мнения читателей Finance.ua о фиксации техосмотра на видео и узнали, согласны ли украинцы вернуть эту процедуру.