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Нужна ли видеофиксация техосмотра в Украине: мнения читателей

Нужна ли видеофиксация техосмотра в Украине: мнения читателей

Обязательный техосмотр в Украине отменили еще в 2011 году. Сейчас периодический осмотр на техническую исправность проходят только коммерческие транспортные средства – автобусы, грузовики и такси.

Однако на протяжении нескольких лет Министерство внутренних дел рекомендует вернуть обязательный технический осмотр всех автомобилей и предлагает все новые и новые вариации проектов для этого.

Например, недавно в МВД представили новый порядок проведения технического контроля для машин украинцев. В частности, он предусматривает видеофиксацию процесса проверки технического состояния автомобиля. Говорят, это поможет повысить уровень объективности и прозрачности этого процесса.

Читатели Finance.ua тоже высказали свои мнения о фиксации техосмотра на видео и рассказали, согласны ли вернуть эту процедуру.

Большинство пользователей выступают против введения обязательного техосмотра в Украине. И причина этого кроется в коррупции.

Более того, пользователь Цитрин на нашем форуме уверяет, что из-за этого чиновники могут даже разграбить выделенные на закупку оборудования деньги.

Форумчанин espanol аргументирует свое мнение тем, что процедура видеофиксации уже была введена для теоретических экзаменов на получение водительского удостоверения. Однако, по его словам, это не помогло избавиться от взяточничества.

Но были и те, кто выступал за возврат обязательного техосмотра. В частности, читательница нашего телеграм-канала утверждает, что такой шаг мог бы повысить безопасность на украинских дорогах.

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Форумчанин Cris отметил важный момент в обязательном ТО: даже если вы регулярно проводите техосмотр своего автомобиля на фирменной, сертифицированной производителем станции, это не отменит необходимость проверять авто у предусмотренных государством фирмах.

Поделитесь своим мнением о возвращении ТО: сможет ли видеофиксация спасти украинцев от коррупции в этой сфере?

По материалам Finance.UA
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