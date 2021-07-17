Apple отложила возвращение сотрудников в офисы

Apple продолжит следить за ситуацией и уведомит сотрудников как минимум за месяц, прежде чем вернуть их в офисы. Об этом говорится в отчете компании.

Очередной всплеск случаев заражения коронавирусом заставил Apple изменить ранее объявленный план по возвращению многих сотрудников в офисы в сентябре и отложить возобновление работы в офисах как минимум до октября.

В отчете говорится, что Apple продолжит следить за ситуацией и уведомит сотрудников как минимум за месяц, прежде чем вернуть их в офисы. Поскольку темпы вакцинации от COVID-19 значительно ускорились во всем мире, генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) объявил в июне, что сотрудники Apple вернутся в офис в сентябре.

Затем в служебной записке для сотрудников компании Кук отметил, что сотрудники будут работать в офисе три дня в неделю как минимум до 2022 года.

Однако, даже несмотря на вакцинацию, разные варианты COVID-19 продолжают вызывать рост случаев заражения во многих странах, и число смертей по-прежнему велико. В результате компаниям пришлось пересмотреть свои планы по возвращению сотрудников на работу в этом году.

Хотя такие компании, как Facebook и Google, проявили гибкость, разрешив большинству сотрудников работать из дому, Apple избрала гибридную модель, которая требует, чтобы сотрудники работали в офисах три дня в неделю. Некоторые сотрудники Apple уже работают в офисах в определенные дни, но с сентября это должно было стать обязательным.

В ответ на жалобы некоторых сотрудников на строгую политику Apple, которая запрещает работу из дому, компания отметила, что «личное сотрудничество имеет важное значение для корпоративной культуры, поэтому Apple не изменит свое решение.