Bitcoin резко подорожал из-за планов Tesla возобновить прием криптовалюты

Производитель электромобилей Tesla, скорее всего, возобновит прием Bitcoin в качестве оплаты. Перед этим компания проведет комплексную проверку количества возобновляемой энергии, используемой для добычи криптовалюты, сказал генеральный директор Илон Маск.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Bitcoin вырос 22 июля на 8% до 32,160 тысяч долларов. Однако это в два раза меньше, чем максимум, достигнутый в апреле — свыше 64 тысяч долларов.
Комментарии Маска на конференции B Word последовали после того, как в мае Tesla заявила, что перестанет принимать Bitcoin для покупок автомобилей, менее чем через два месяца после того, как компания начала принимать крупнейшую в мире цифровую валюту для оплаты.
«Я хотел немного больше проявить должную осмотрительность, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемой энергии, скорее всего, составляет 50% или выше, и что существует тенденция к увеличению этого числа, и если это так, Tesla возобновит прием Bitcoin… Скорее всего, ответ заключается в том, что Tesla возобновит прием Bitcoin», — добавил он.
Использование Bitcoin для покупки электромобилей Tesla высветило проблему между репутацией Маска как защитника окружающей среды и использованием его популярности и статуса одного из самых богатых людей в мире для поддержки криптовалют.
Некоторые инвесторы Tesla вместе с защитниками окружающей среды все более критически относятся к тому, как Bitcoin «добываются» с использованием огромного количества электроэнергии, вырабатываемой из ископаемого топлива.
Однако все больше майнеров цифровых валют предпринимают попытки использовать возобновляемые источники энергии для смягчения воздействия на окружающую среду.
«Миссия Tesla — ускорить появление устойчивой энергетики. Мы не можем быть компанией, которая не уделяет должного внимания использованию энергии Bitcoin», — сказал Маск.
Маск добавил, что он лично владел Bitcoin, Ethereum и Dogecoin, помимо Bitcoin, которыми владели Tesla и SpaceX.
«Я определенно не верю в завышение цены и продажу… Я бы хотел, чтобы Bitcoin преуспел», — сказал Маск.
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