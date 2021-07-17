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В Минэкономики назвали главные задачи трудовой реформы

В Минэкономики назвали главные задачи трудовой реформы

Задача трудовой реформы – уменьшить трудовую миграцию и вывести из тени работающих в неформальной занятости.

Об этом рассказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка во время Всеукраинского форума “Украина 30. Трудовые ресурсы”.

«В трудовой политике в Украине есть очень важная сложная задача, которую на самом деле довольно сложно решить даже с точки зрения международных обязательств. Очевидно, что трудовые отношения в Украине нуждаются в такой реформе, потому что это структурная реформа. Без поиска нового баланса в отношениях между работодателями и работниками на уровне законодательства мы вряд ли сможем сделать структурную реформу, собственно, обеспечить динамику в трудовых отношениях таким образом, чтобы у нас не было трудовой миграции. С другой стороны, чтобы у нас не было так много людей, работающих в тени в неформальной занятости», – заявил Качка.

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Он напомнил, что полтриллиона гривен – это заработки в теневом секторе, из которых не платится ЕСВ, пенсионные выплаты, часто нарушаются трудовые права по отношению к тем людям, которые работают в неформальном секторе.

Также имеет большое влияние то, что рынок труда в Украине сейчас очень сильно интегрирован с рынком труда в Европейском Союзе. Несмотря на отсутствие свободы движения рабочей силы, соседние государства, такие как Польша, другие страны ЕС полностью открыли рынок для украинцев.

«С одной стороны, это шанс для Украины, потому что свободная конкуренция за рабочую силу является давлением на увеличение зарплат. С другой стороны, это большая угроза, связанная с тем, что люди, которые долгое время являются трудовыми мигрантами, могут принять решение о постоянной миграции и выезде из Украины, и это создает давление на возможности украинской экономики», – подчеркнул замминистра.

Поэтому, по его словам, Украине необходимо, путем присоединения к международным стандартам, закреплять украинскую модель защиты трудовых отношений и защиты работников и гибкости рынка труда.

По материалам Укринформ
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