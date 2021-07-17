Процентные ставки банков по депозитам и кредитам в мае-июле — Данилишин

Финансовый сектор нуждается в продолжении реформ для обеспечения эффективного выполнения им базовых функций финансового посредничества.
Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.
В мае-июле процентные ставки банков по новым депозитам для физических лиц в национальной валюте сохраняются в диапазоне 7,5-8,0% годовых, что ниже уровня января-апреля (8,0-8,5% годовых) и значительно ниже текущего уровня инфляции (9,5%).
Процентные ставки банков по новым гривневым кредитам бизнеса за последнюю неделю июля несколько снизились (до уровня около 8,5% годовых), оставаясь выше уровня января-марта текущего года.
Причины. Под влиянием подавленного коронакризисом спроса нейтральная стоимость денег в экономике снизилась, что давит на процентные ставки в сторону снижения;
Процентные ставки по новым государственным облигациям еще с конца 2020 г. держатся на уровне около 11% годовых (по годовым ОВГЗ), значительно превышая уровень учетной ставки (7,5%), уровень инфляции (9,5%) и даже уровень средних ставок кредитования бизнеса (8,5%).
Он также отметил, что эффективность монетарной трансмиссии в экономике Украины остается низкой, а сам финансовый сектор нуждается в продолжении реформ для обеспечения эффективного выполнения им базовых функций финансового посредничества.
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