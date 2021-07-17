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США и Германия достигли соглашения по «Северному потоку-2»

США и Германия достигли соглашения по «Северному потоку-2»

Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по строительству российского газопровода «Северный поток-2» в Европу, без введения дальнейших санкций США.

Об этом заявила в среду заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает АР.

Она сообщила Конгрессу, что правительства двух стран вскоре объявят подробности пакта, который призван снять озабоченность США и стран Восточной и Центральной Европы по поводу влияния проекта «Северный поток-2».

Текст соглашения уже опубликован. Его разместили на сайте немецкого МИД, сообщает ТСН. Декларация называется «Совместное заявление США и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей».

В нем отмечается, что страны несут ответственность за агрессию России против Украины.

«США и Германия решительно поддерживают суверенитет, территориальную целостность, независимость Украины и европейский путь, по которому она пошла. Сегодня мы подтверждаем, что будем принимать меры против российской агрессии и российской разрушительной деятельности в Украине и за ее пределами», — сказано в заявлении.

Также Германия пообещала активизировать свои усилия в нормандском формате, чтобы обеспечить реализацию Минских соглашений.

США и Германия обязуются работать вместе для реагирования на российскую агрессию и деструктивную деятельность РФ, в том числе на российские попытки использовать энергию как оружие.

Страны соглашаются, что в интересах Украины и Европы — продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет. Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

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Германия будет продолжать содействовать двусторонним энергетическим проектам с Украиной, в частности в сферах возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также поддержку постепенного отказа от угля. Германия назначит спецпредставителя для продвижения двусторонних энергетических проектов с Украиной и выделит ему 70 млн долларов.

Соединенные Штаты планируют продвигать инициативу с помощью технической и стратегической помощи в соответствии с целями Фонда.

Германия должна запустить пакет мер устойчивости для Украины, который поддержит энергетическую безопасность Украины. Это включает усилия по обеспечению и повышению возможностей для реверса газа в Украину с целью полной защиты от потенциальных будущих попыток России сократить поставки газа в страну.

По материалам УНН
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