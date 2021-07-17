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За первое полугодие расходы бюджета не выполнены на 44 миллиарда (инфографика)

За первое полугодие расходы бюджета не выполнены на 44 миллиарда (инфографика)

Несмотря на перевыполнение плана доходов за первое полугодие, расходы общего фонда госбюджета меньше плана на 44,3 млрд грн (7,3%) — не выполнен план расходов по программам Минздрава, Минобороны, Минсоцполитики, Минагрополитики.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение госбюджета Украины за январь-июнь 2021 года, передает пресс-служба ведомства.

В частности, на 10% (8,4 млрд грн) не выполнен план расходов Минздрава. Из них 3,4 млрд грн — на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения и 1,4 млрд грн — на проведение вакцинации.

«Меньше плана расходы Министерства обороны — на 4,3 млрд грн (7,9%). Из них 1,9 млрд грн — на обеспечение деятельности ВСУ, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны и 1,8 млрд грн — на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования», — заявили в Счетной палате.

По словам Пацкана, не выполнен план расходов Минсоцполитики — на 3,3 млрд грн (1,9%), из которых 1,6 млрд грн — на выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения и Минагрополитики — на 1,1 млрд грн (51%), из них почти 816 млн грн — на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей.

«Вместе с тем, наблюдается положительная тенденция с выполнением плана доходов за первое полугодие. За это время он перевыполнен почти на 5% – 23,7 млрд грн.

Больше всего перевыполнен план НДС с учетом бюджетного возмещения — на 12,7 млрд грн; налога на прибыль предприятий — на 8,2 млрд грн; акциза с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) — на 4,4 млрд грн», — подчеркнул Пацкан.

По материалам Економічна Правда
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