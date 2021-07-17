За первое полугодие расходы бюджета не выполнены на 44 миллиарда (инфографика)

Несмотря на перевыполнение плана доходов за первое полугодие, расходы общего фонда госбюджета меньше плана на 44,3 млрд грн (7,3%) — не выполнен план расходов по программам Минздрава, Минобороны, Минсоцполитики, Минагрополитики.
Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение госбюджета Украины за январь-июнь 2021 года, передает пресс-служба ведомства.
В частности, на 10% (8,4 млрд грн) не выполнен план расходов Минздрава. Из них 3,4 млрд грн — на реализацию программ государственных гарантий медицинского обслуживания населения и 1,4 млрд грн — на проведение вакцинации.
«Меньше плана расходы Министерства обороны — на 4,3 млрд грн (7,9%). Из них 1,9 млрд грн — на обеспечение деятельности ВСУ, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны и 1,8 млрд грн — на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования», — заявили в Счетной палате.
По словам Пацкана, не выполнен план расходов Минсоцполитики — на 3,3 млрд грн (1,9%), из которых 1,6 млрд грн — на выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения и Минагрополитики — на 1,1 млрд грн (51%), из них почти 816 млн грн — на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей.
«Вместе с тем, наблюдается положительная тенденция с выполнением плана доходов за первое полугодие. За это время он перевыполнен почти на 5% – 23,7 млрд грн.
Больше всего перевыполнен план НДС с учетом бюджетного возмещения — на 12,7 млрд грн; налога на прибыль предприятий — на 8,2 млрд грн; акциза с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) — на 4,4 млрд грн», — подчеркнул Пацкан.
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