Благодаря Дія Сити объем инвестиций в Украину вырастет — Магалецкая

В среду, 21 июля, состоялся вебинар «Дія Сити — чего ожидать бизнесу?», организованный юридической фирмой Kinstellar совместно с Офисом Национального инвестиционного совета, на котором руководитель Офиса Ольга Магалецкая прокомментировала детали имплементации Дія Сити, передает УНН.
Она рассказала, что Дія Сити состоит из пакета из трех законопроектов. Если рамочный проект закона № 4303 уже получил поддержку в Парламенте, то над двумя другими работа продолжается. Речь идет о налоговом законопроекте № 5376 и третьем, так называемом «силовом» законопроекте, который пока не зарегистрирован в Верховной Раде. Также, по ее словам, работу над всеми подзаконными актами планируют завершить до конца года.
Во время вебинара были подняты вопросы критериев вступления в Дія Сити, налоговых условий и условий трудоустройства. Магалецкая рассказала, что доработка законопроектов происходит в постоянных тесных консультациях с представителями IT-отрасли. Прозрачность должна способствовать росту объема инвестиций в Украину и созданию «новых правил игры» для IT-отрасли в целом. Так, по ее мнению, критерии присоединения к Дія Сити четко прописаны и лишены субъективизма. На вопрос о возможных притеснениях со стороны регуляторных органов по отношению к тем, кто не захочет присоединиться к Дія Сити, она отметила, что спецрежим — это добровольная альтернатива.
Более того, Магалецкая напомнила, что в обновленную редакцию проекта закона № 4303 была внесена норма, что такие общие принципы, как свобода деятельности, невмешательство и презумпция правомерности деятельности распространяться на всех субъектов, осуществляющих деятельность в IT-сфере, не только на резидентов спецрежима.
Она отмечает, что много вопросов вокруг Дія Сити обросли мифами из-за недоверия части общества к государству, но Дія Сити, по ее мнению, не тот случай.
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