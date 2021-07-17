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В Госдепе назвали задачи для Украины по «Нафтогазу» и другим реформам

В Госдепе назвали задачи для Украины по «Нафтогазу» и другим реформам

Украина продвигается на пути реформ, но для их реализации нужно сделать еще многое. В частности, в корпоративном управлении компанией «Нафтогаз Украины».

Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник Государственного департамента США Дерек Шолле.

По его словам, в украинских реформах видны позитивные тренды. Он также отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен говорил о пяти ключевых шагах, в том числе о принятии ряда законов и привлечении коррумпированных чиновников к ответственности, потому что Вашингтон хочет быть полезным, насколько это возможно.

«Таким образом, есть безусловно позитивные вещи, например, недавно принятая судебная реформа, довольно конструктивная, по нашему мнению. Несомненно, еще есть что делать, но для того и нужны партнеры — давать друг другу лучшие советы и помогать чем можно», — отметил Шолле.

Он также назвал возможные следующие KPI для Украины в плане реформ.

«Я знаю, буквально вчера парламент принял ряд решений по законам, которые теперь должны быть подписаны президентом. А что касается „Нафтогаза“, то надо найти путь, как двигаться дальше в плане набсовета, который будет рассматриваться как законный и предоставляющий объективный контроль — это также будет для нас приоритетом», — добавил он и сказал, что чем раньше будут реализованы реформы, тем лучше.

По материалам РБК-Украина
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