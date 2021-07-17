В Украине создадут регламент для криптовалют

В Министерстве цифровой трансформации Украины представили стратегию развития рынка виртуальных активов до 2024 года.
Кроме Минцифры, авторами новой стратегии выступили другие ведомства и представители бизнеса.
Среди основных задач этой стратегии:
Сообщается, что к концу 2021-го в Украине должны принять закон о виртуальных активах и правилах их налогообложения.
Кроме этого регулятор планирует внедрить политику по борьбе с отмыванием денег для биткоин-бирж и обменников.
В стратегии указано, что к маю 2024 года Украина должна войти в топ-10 стран по интеграции криптовалют.
Предполагается, что к этому времени 47% украинцев будут использовать цифровые валюты; минимум 10% бизнеса токенизируют активы или применят их в своей деятельности; в учебных заведениях запустят магистерской программу по децентрализованным финансам.
«Экосистема виртуальных активов требует правил, которые бы задавали баланс между свободой и безопасностью. Только в этом случае сфера виртуальных активов принесет позитивные изменения для экономики, общества и каждого отдельного гражданина», — заявили авторы стратегии развития криптовалют.
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