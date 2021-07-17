Мошенники в сети. Исследование отзывов со специалистами DivestiX Brokerage

Если бы каждый отзыв имел под собой реальные основания – наш мир выглядел бы иначе. Зная, каким важным инструментом для бизнеса является репутация, нашлись люди, придумавшие как можно на этом заработать. Так появились сайты с отзывами, которые начали промышлять вымогательством. Теперь, чтобы вырваться из-под шквала клеветы, необоснованных обвинений и сохранить свое честное имя, предпринимателям приходится дорого платить.

Компания DivestiX Brokerage (Дайвестикс Брокеридж), непосредственно столкнувшись с таким видом шантажа, провела исследование, в ходе которого выяснила принцип работы недобросовестных сайтов, стоимость их услуг и выделила несколько советов для тех, кто не хочет быть сбитым с толку фальшивыми отзывами.

Принцип работы сайтов-шантажистов

Как правило, администрация таких сайтов действует по следующему алгоритму: с появлением новой, еще не успевшей завоевать доверие, компании заказывают у копирайтеров статьи (в среднем 30-60 грн за тысячу знаков), публикуют их, используя как можно больше ключевых слов для того, чтобы обеспечить лучшую позицию среди результатов поиска в Гугл, и ждут, когда с ними свяжутся сотрудники компании для того, чтобы устранить столь неприятную ситуацию.

Такие сайты пестро украшены всевозможными восклицательными знаками, заявлениями «внимание мошенники, осторожно обманщики и т.д.» по всему периметру страницы – создатели делают все, чтобы привлечь как можно больше внимания. И неплохо в этом преуспевают.

Даже человека с критическим взглядом на мир, такое положение вещей способно сбить с толку. И нет в этом ничего странного – результаты множественных исследований гласят о том, что уже с 2016 года люди в своем большинстве (от 70 до 80%) читают отзывы и делают свой выбор опираясь на них. По данным G2 Crowd и Heinz Marketing 92% пользователей с большей вероятностью купят товар, если кто-то оставил о нем положительный отзыв.

Сколько стоит репутация?

У всех сайтов своя система работы и свой набор оказываемых услуг. Кто-то предлагает исключительно удаление отзыва – такая опция обходится в сумму от 300 до 800 долларов в качестве одноразового платежа, либо же предложения с «подпиской» на защиту от негатива – около 500 долларов ежемесячно. У некоторых есть функция изменения отзыва на нейтральный или позитивный, в среднем за 1000 долларов. Отдельные «умельцы» предлагают еще и рекламу, деньги также за это просят немалые.

Очевидно, что сотрудничество с мошенниками ни к чему доброму не приведет. Никто не даст вам никаких гарантий и не пообещает, что со временем цена такой «дружбы» не вырастет в несколько раз.

Каким отзывам можно верить?

Стоит обращать внимание на те отзывы, которые подкреплены доказательствами о том, что их автор действительно имел отношение к продукту, о котором сейчас высказывается – его собственное фото или скриншот. Или если в отзыве приводятся конкретные доводы, что именно не устраивает, как все было, что пошло не так и т.д. Как правило, адекватные авторы обзоров открыты к диалогу с представителями компании и другими клиентами и способны подробно описать что именно их не устроило, с чем возникли проблемы, что они хотели бы улучшить.

В случае с DivestiX Brokerage (Дайвестикс Брокеридж), ни на одном из сайтов ни одного подобного отзыва не найдется. Никто не предоставлял скриншот личного кабинета либо скриншот торгового аккаунта, чтобы можно было убедится в реальном сотрудничестве с компанией.

С конца 2020 года, и впоследствии, один за другим начали появляться отзывы о DivestiX Brokerage (Дайвестикс Брокеридж).

Среди более 200, нет ни одного негативного отзыва со скриншотами. Нет доказательств, а значит нет реальных негативных отзывов. Зато подавляющее большинство, как на подбор, с кричащими заявлениями о том, какой это нечестный брокер, все, что предлагает компания – надувательство и развод на деньги, и тому подобная стандартная клевета.

Изучая информацию о таком виде «бизнеса», мы находили публикации других компаний, которые столкнулись с аналогичной ситуацией и также написали об этом. Материалы, который они предоставили в публичный доступ – скриншоты переписки с администраторами сайтов, прайс, который они выставляют за сохранение репутации и их возражения, которые гласят «нет закона, который запрещает свободу слова» – дополнительно убеждают в масштабности и серьёзности этой информационной войны.

В комментариях под этими статьями, некоторые высказывались об очевидности изложенной информации. Мол, конечно же люди бывают необъективными, а отзывы можно легко купить на бирже. Однако, как показывает практика, не все люди посвящены в современные виды фриланс-заработка, и при этом многие, столкнувшись с большим количеством негативных отзывов, склонны предположить, что, хотя бы один может быть настоящим. Человек, как ни крути, зависим от мнения из вне. На это свойство нашей психики преступники и делают упор, и всю свою работу конвертируют не в качество, а в количество.

Писать жалобы или подавать в суд – бессмысленно. Поэтому, единственное, что можно сделать – посвятить в суть дела как можно большее количество людей. Осознанный потребитель – наш приоритет. Будьте внимательны к отзывам и не дайте ввести вас в заблуждение.

Знакомьтесь с DivestiX Brokerage ближе – посетите наш клиентский офис в Одессе, и обязательно посетите divestixbrokerage.com и следите за нами в социальных сетях.

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