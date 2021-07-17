71% украинских работодателей готовы перейти на 4-дневную рабочую неделю

71% украинских работодателей готовы попробовать перейти на 4-дневную рабочую неделю.

Об этом говорится в исследовании Jooble.

Некоторые европейские страны и отдельные компании уже начали активно тестировать 4-дневную рабочую неделю. О том, насколько украинские компании готовы к такому формату работы и об их ожиданиях — в результатах опроса работодателей, проведенного сайтом по поиску работы Jooble.

Восприятие идеи украинскими работодателями и готовность к переходу

Согласно опросу Jooble, большая часть респондентов, а именно 52,5% работодателей считают реалистичной возможность ввести 4-дневную рабочую неделю в Украине. В то же время 47,5% признают идею нереалистичной для нашей страны.



Но большинство работодателей — 71,3% — готовы рассмотреть переход на 4-дневную рабочую неделю в своей компании в качестве эксперимента. Речь идет о перестройке внутренних процессов таким образом, чтобы продукт или услуга, которую предоставляет бизнес, осталась доступной для клиентов без изменений. Но 28,7% не готовы экспериментировать с изменением графика сотрудников.

Возможные перспективы перехода, отношение к заработной плате

Среди возможных перспектив для компании при переходе на 4-дневную рабочую неделю большая часть респондентов — 72% — ответили, что это даст больше свободы для работников в решении личных вопросов. Кроме того, работодатели отметили, что это поможет: уменьшить офисные расходы компании, например, на электроэнергию или бумагу, оптимизирует бизнес-процессы при меньшем количестве рабочих часов, повысит лояльность сотрудников к компании, поможет быстрее решать рабочие задачи и увеличит самодисциплину.

87,8% опрошенных Jooble работодателей отметили, что они готовы оставить неизменной зарплату своим сотрудникам при уменьшении количества рабочих часов. А 12,2% считают, что зарплату логично уменьшить в таком случае.

Вероятные препятствия

28,7% работодателей, которые не готовы рассмотреть переход на 4-дневную рабочую неделю в своей компании как эксперимент, отметили, что это связано с тем, что: деятельность компании не подходит для такого формата работы, уменьшит доходы компании, замедлит различные процессы в компании, уменьшит контроль за работой сотрудников.



Исследование проведено аналитиками Jooble на основе опроса 345 украинских работодателей в период с 8 июня по 8 июля 2021 года.