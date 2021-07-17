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Фразу «хочу выехать» должны заменить на «хочу вернуться» - Любченко

Фразу «хочу выехать» должны заменить на «хочу вернуться» - Любченко

Эффективное использование трудового потенциала и возвращение из-за границы трудовых мигрантов является вопросом национальной безопасности и субъектности государства.

Такое мнение, открывая Всеукраинский форум «Украина 30. Трудовые ресурсы», высказал первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко.

Он отметил, что точное количество граждан, которые не нашли себя в Украине и отправились «искать счастья» за ее пределами, подсчитать невозможно. По экспертным оценкам, речь идет о 2−3 миллионах украинцев ежегодно.

«Мы лидеры — лидеры в Европе по количеству трудоспособного населения, которое трудится за рубежом», — констатировал правительственный чиновник. Поэтому задача государства — как можно быстрее создать условия для того, чтобы подавляющее большинство наших соотечественников, которые в свое время уехали на заработки за границу, вернулись домой.

«Фразу «хочу уехать» мы должны заменить на «хочу вернуться», — процитировал Любченко предвыборную программу Президента Украины и привел данные статистики.

«В прошлом году, по данным Реестра физических лиц — налогоплательщиков, 11,3 млн граждан получали официальную заработную плату. Почти 11 млн вовсе не имели официального дохода. Плюс имеем более 11 млн пенсионеров, размер выплат которым зависит от тех, кто работает легально. То есть за счет одного официально работающего государство содержит двух неработающих. И все эти категории граждан в равной степени пользуются общественными благами: медицинской помощью, образованием, инфраструктурой, льготами и субсидиями», — подчеркнул первый вице-премьер.

По материалам УАИБ
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