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Уплата туристического сбора: налоговики сообщили детали

Уплата туристического сбора: налоговики сообщили детали

Ставка туристического сбора устанавливается по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной общины, созданной согласно закону и перспективному плану формирования территорий общин, за каждые сутки временного размещения лица в местах проживания (ночевки), определенных п. п. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ), в размере до 0,5% – для внутреннего туризма и до 5% – для въездного туризма от размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, для одного лица за одни сутки временного размещения.

О деталях сообщили в ГНС Днепропетровской области.

Нормы установлены п. п. 268.3.1 п. 268.3 ст. 268 НКУ.

При этом базой взимания сбора является общее количество суток временного размещения в местах проживания (ночевки), определенных п. п. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 НКУ (п. п. 268.4.1 п. 268.4 ст. 268 НКУ).

Правила пользования гостиницами и аналогичными средствами размещения и предоставления гостиничных услуг, утвержденные приказом Государственной туристической администрации Украины от 16.03.2004 №19, регламентируют основные требования относительно пользования гостиницами и аналогичными средствами размещения всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Украины в сфере предоставления услуг размещения потребителям, и регулируют отношения между потребителями (физическими лицами, проживающими в гостиницах или имеющими намерение воспользоваться гостиничными услугами) и отелями, исполнителями этих услуг.

Расчетный час – это время, которое установлено в отеле и при наступлении которого потребитель должен освободить номер в день выезда и после которого проводится заселение в отель.

Плата за предоставление гостиничных услуг взимается в соответствии с единым расчетным часом – 12 часов текущих суток по местному времени.

Отель с учетом местных особенностей вправе изменить единый расчетный час. Как правило, расчетный час указывается во внутренних правилах отеля.

Договор о предоставлении гостиничных услуг может быть заключен на определенный или неопределенный срок. При заключении договора на неопределенный срок согласованным считается наиболее короткий срок, как правило одни сутки; действие договора в таком случае заканчивается в 12.00 дня, следующего за днем прибытия потребителя.

Учитывая вышеизложенное, отсчет суток проживания начинается с 12 часов дня, предшествующего дню выезда, и длится 24 часа до расчетного часа, установленного гостиницей.

По материалам Finance.UA
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