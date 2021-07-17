Первый электромобиль Suzuki появится на рынке к 2025 году

Японский производитель компактных автомобилей Suzuki Motor выпустит свой первый полностью электрический автомобиль к 2025 финансовому году.

Как сообщает Nikkei, новый электрокар будет запущен в Индии, главном оплоте Suzuki, а затем будет представлен потребителям в Японии и Европе.

Начальная цена автомобиля составит 1,5 миллиона иен ($13 700) или даже меньше.

Продажи электромобилей медленно растут в Индии, пятом по величине автомобильном рынке в мире, при этом ежегодные регистрации новых автомобилей достигают около 3 млн единиц. Правительство намерено увеличить долю рынка электромобилей с продаж до 30% к 2030 году. Для достижения этой цели Индия предлагает льготы покупателям электромобилей на сумму 100 млрд рупий ($1,3 млрд) в течение трехлетнего периода, начиная с 2019 года. В июне правительство Индии решило продлить меры стимулирования еще на два года.

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Доля Suzuki на рынке Индии составляет около 50%. Добавляя электромобили в свой местный ассортимент, производитель надеется сохранить там свое конкурентоспособное присутствие.

На операции компании сильно повлияла глобальная нехватка чипов, которая создает трудности в производстве автомобилей во всем мире. В апреле Suzuki объявила, что прекращает производство на двух из трех своих заводов в Японии из-за нехватки полупроводников.

Производство легковых автомобилей Suzuki в Японии составило 940 000 автомобилей в финансовом году, закончившемся в марте 2020 года.