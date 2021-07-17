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Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay

Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay

Госпредприятие «Завод им. В.А.Малышева» представит прототип двигателя 6-ТД для перспективного турецкого танка Altay.

Об этом сообщил на брифинге генеральный директор ГП «Завод им. В.А.Малышева» Василий Крылас.

«У нас есть прототип этого двигателя. По-моему, в августе будет выставка в Турции, мы должны туда поехать и показать. Я знаю, что они и сами работают, у них есть свои наработки. Но я хочу сказать, что от наработки и до серийного выпуска таких двигателей очень много времени может пройти», – сказал Крылас.

Altay – перспективный турецкий танк, производство которого началось в 2018 году. Прототип работал на немецком дизельном двигателе от MTU Friedrichshafen GmbH мощностью 1500 лошадиных сил. Однако дальнейшие переговоры с немецким производителем прекратились из-за эмбарго, введенного за участие Турции в гражданской войне в Сирии.

В январе 2021 года стало известно, что Турция представит национальный двигатель к танку Altay, силовая установка получила название Batu.

Завод им. Малышева – государственное предприятие, специализирующееся на выпуске и модернизации тяжелой и легкой бронетехники. По данным Укроборонпрома, с июня 2021 года предприятие работает над новыми контрактами, ожидается, что впервые за десятилетия завод завершит год с прибылью.

По материалам УАИБ
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