В Малайзии полиция раздавила катком оборудование для майнинга на $1,6 млн

Полиция Малайзии показала видео уничтожения оборудования нелегальной майнинговой фермы.

Правоохранители изъяли 1069 ASIC-майнеров в ходе масштабной операции. Из-за действий нелегальных майнеров, перегружающих сеть и похищающих электричество, энергетическая инфраструктура страны стала работать нестабильно.

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В ходе рейда в городе Мири полиция задержала 8 человек. По данным правоохранителей, они виновны в краже электроэнергии на $ 1,9 млн. Полиция изъяла у них оборудование на $ 1,6 млн и криптовалюту на $ 408 млн.

Теперь преступникам грозит тюремный срок до 8 месяцев. Конфискованную аппаратуру демонстративно уничтожили с помощью катка для дорожных работ.