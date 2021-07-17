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Уоррен Баффет может заработать сотни миллиардов благодаря убыточному стартапу

Уоррен Баффет может заработать сотни миллиардов благодаря убыточному стартапу

Похоже, что американский миллиардер Уоррен Баффет снова сделал очень выгодную инвестицию, которая может принести его компании 60% прибыли. Речь идет о стартапе Paytm, 2,8% акций которого принадлежат Berkshire Hathaway.

Это станет возможным, если Paytm, индийская компания по цифровым платежам и финансовым технологиям, базирующаяся в Нойде, выйдет на биржу в 2021 году.

Инвестиции Уоррена Баффета в Paytm. Paytm планирует привлечь 2,2 миллиарда долларов во время своего дебюта на фондовом рынке. Компания Баффета начала инвестировать в индийский стартап в 2018 году. Тогда Berkshire Hathaway вложила в Paytm почти 300 миллионов долларов, оценив ее в 10 миллиардов долларов. Сейчас инвестиционному гиганту принадлежит 2,8% акций стартапа или 17 миллионов активов.

По данным Bloomberg, в 2019 году оценка Paytm выросла до 16 миллиардов долларов. Если стартапу удастся остаться на таком же уровне уже в статусе публичной компании, то активы Berkshire будут стоить почти 480 миллионов долларов. Прирост за три года – 60%.

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Баффет и его команда готовы обналичить часть своей прибыли. Berkshire Hathaway, SoftBank, Alibaba и Ant Financial Джека Ма, которые тоже являются инвесторами стартапа, согласились продать нераскрытую часть своих активов в ходе IPO.

Инвестиции Berkshire в Paytm – частный иностранный и убыточный технологический стартап – могут показаться неуместными для Баффета, который, как известно, часто делает ставку на американские предприятия, в специфике работы которых он прекрасно разбирается. Например, Coca-Cola или American Express. Известно, что переговоры по Paytm вел один из портфельных менеджеров Баффета Тодд Комбс. Он возглавил несколько недавних технологических сделок Berkshire, в частности инвестиции в такие проекты:

  • StoneCo,
  • Snowflake,
  • Nubank.
По материалам Телеканал 24
  • i

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