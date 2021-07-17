Уоррен Баффет может заработать сотни миллиардов благодаря убыточному стартапу

Похоже, что американский миллиардер Уоррен Баффет снова сделал очень выгодную инвестицию, которая может принести его компании 60% прибыли. Речь идет о стартапе Paytm, 2,8% акций которого принадлежат Berkshire Hathaway.
Это станет возможным, если Paytm, индийская компания по цифровым платежам и финансовым технологиям, базирующаяся в Нойде, выйдет на биржу в 2021 году.
Инвестиции Уоррена Баффета в Paytm. Paytm планирует привлечь 2,2 миллиарда долларов во время своего дебюта на фондовом рынке. Компания Баффета начала инвестировать в индийский стартап в 2018 году. Тогда Berkshire Hathaway вложила в Paytm почти 300 миллионов долларов, оценив ее в 10 миллиардов долларов. Сейчас инвестиционному гиганту принадлежит 2,8% акций стартапа или 17 миллионов активов.
По данным Bloomberg, в 2019 году оценка Paytm выросла до 16 миллиардов долларов. Если стартапу удастся остаться на таком же уровне уже в статусе публичной компании, то активы Berkshire будут стоить почти 480 миллионов долларов. Прирост за три года – 60%.
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Баффет и его команда готовы обналичить часть своей прибыли. Berkshire Hathaway, SoftBank, Alibaba и Ant Financial Джека Ма, которые тоже являются инвесторами стартапа, согласились продать нераскрытую часть своих активов в ходе IPO.
Инвестиции Berkshire в Paytm – частный иностранный и убыточный технологический стартап – могут показаться неуместными для Баффета, который, как известно, часто делает ставку на американские предприятия, в специфике работы которых он прекрасно разбирается. Например, Coca-Cola или American Express. Известно, что переговоры по Paytm вел один из портфельных менеджеров Баффета Тодд Комбс. Он возглавил несколько недавних технологических сделок Berkshire, в частности инвестиции в такие проекты:
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