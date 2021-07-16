Соучредитель сети Ethereum уходит из криптобизнеса

Энтони Ди Иорио работает в службе безопасности с 2017 года и говорит, что кто-то постоянно его преследует, куда бы он ни пошел. В ближайшие недели он планирует продать Decentral Inc. и переориентироваться на филантропию и другие предприятия, не связанные с криптографией. Канадец рассчитывает со временем разорвать связи с другими стартапами, с которыми он связан, и больше не планирует финансировать блокчейн-проекты.

Еще в 2013 году Ди Иорио стал соучредителем Ethereum, который стал домом для многих самых горячих криптопроектов, особенно в области децентрализованных финансов, которые позволяют людям брать взаймы, давать взаймы и торговать друг с другом без посредников, таких как банки.

Ethereum, родной токен сети, имеет рыночную стоимость около 225 миллиардов долларов. Он произвел фурор в 2018 году, купив крупнейший и один из самых дорогих кондоминиумов в Канаде, заплатив за него частично электронными деньгами.

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Ди Иорио приобрел трехэтажный пентхаус за 22 млн долл. в отеле St. Regis Residences Toronto, бывшем Trump International Hotel & Tower в деловом центре города.

В последние годы Ди Иорио занялся венчурным инвестированием и консультированием стартапов. Некоторое время он также был главным цифровым директором Торонтской фондовой биржи.

В феврале 2018 года Forbes его состояние оценивалось в 1 млрд долл. С тех пор цена Ethereum выросла более чем вдвое.

Decentral – это базирующийся в Торонто инновационный центр и компания по разработке программного обеспечения, ориентированная на децентрализованные технологии, а также производитель Jaxx, кошелька цифровых активов, который в этом году собрал около 1 млн клиентов.

Ди Иорио сказал, что поговорил с парой потенциальных инвесторов и считает, что стартап будет оценен в сотни миллионов. Он рассчитывает продать компанию за фиат или акции другой компании – не крипто.