Соучредитель сети Ethereum уходит из криптобизнеса

Энтони Ди Иорио работает в службе безопасности с 2017 года и говорит, что кто-то постоянно его преследует, куда бы он ни пошел. В ближайшие недели он планирует продать Decentral Inc. и переориентироваться на филантропию и другие предприятия, не связанные с криптографией. Канадец рассчитывает со временем разорвать связи с другими стартапами, с которыми он связан, и больше не планирует финансировать блокчейн-проекты.
Еще в 2013 году Ди Иорио стал соучредителем Ethereum, который стал домом для многих самых горячих криптопроектов, особенно в области децентрализованных финансов, которые позволяют людям брать взаймы, давать взаймы и торговать друг с другом без посредников, таких как банки.
Ethereum, родной токен сети, имеет рыночную стоимость около 225 миллиардов долларов. Он произвел фурор в 2018 году, купив крупнейший и один из самых дорогих кондоминиумов в Канаде, заплатив за него частично электронными деньгами.
Читайте также: Что происходило с Bitcoin в июне: итоги месяца и прогнозы на будущее
Ди Иорио приобрел трехэтажный пентхаус за 22 млн долл. в отеле St. Regis Residences Toronto, бывшем Trump International Hotel & Tower в деловом центре города.
В последние годы Ди Иорио занялся венчурным инвестированием и консультированием стартапов. Некоторое время он также был главным цифровым директором Торонтской фондовой биржи.
В феврале 2018 года Forbes его состояние оценивалось в 1 млрд долл. С тех пор цена Ethereum выросла более чем вдвое.
Decentral – это базирующийся в Торонто инновационный центр и компания по разработке программного обеспечения, ориентированная на децентрализованные технологии, а также производитель Jaxx, кошелька цифровых активов, который в этом году собрал около 1 млн клиентов.
Ди Иорио сказал, что поговорил с парой потенциальных инвесторов и считает, что стартап будет оценен в сотни миллионов. Он рассчитывает продать компанию за фиат или акции другой компании – не крипто.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на электричество изменят с 1 августа: цены, сценарии, экономия5 ч. назад - 8692 16
Пойдут по домам: на проверку получателей субсидий и пособий хотят отправить инспекторов7 ч. назад - 6555 7
Киев в случае локдауна вернет пропуска на транспорт. Они будут электронными8 ч. назад - 1039 7
Peugeot с 2025 года прекратит выпускать автомобили с ДВС14 ч. назад - 549 4
Что делать, если работодатель готовится вас уволить: советы экспертовВчера, 09:35 - 1776 4
Тарифы на электричество изменят с 1 августа: цены, сценарии, экономия5 ч. назад - 8692 16
Пойдут по домам: на проверку получателей субсидий и пособий хотят отправить инспекторов7 ч. назад - 6555 7
Могут ли госисполнители отобрать квартиру за неуплату коммуналки6 ч. назад - 2915
НБУ опубликовал инструкцию, как быстро выявить фальшивые гривны (видео)Вчера, 21:17 - 2641
Какие суммы украинцы держат на депозитах: данные НБУ4 ч. назад - 2096
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в ГерманииПозавчера, 11:30 - 179
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосу16.07.2021, 10:35 - 723
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)15.07.2021, 12:55 - 551
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 560 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1878 1