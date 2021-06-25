0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 184 0

Что происходило с Bitcoin в июне: итоги месяца и прогнозы на будущее

Что происходило с Bitcoin в июне: итоги месяца и прогнозы на будущее

Доля Bitcoin на криптовалютном рынке в июне составляла 42%. Несмотря на большие перепады в течение месяца, курс Bitcoin по итогу июня упал всего на 6%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования криптовалютной биржи exmo.

Читайте также: Выручка майнеров Bitcoin и Ethereum упала в два раза

Тем не менее эксперты отмечают, что его доходность с начала года остается положительной и на конец июня составила +21%. Помимо негативных новостей из Китая, в июне на крипторынке также происходили позитивные изменения.

Кстати, о финансовых инициативах и новостях криптовалютного мира мы также рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Главным событием месяца стало принятие Bitcoin в качестве платежного средства в Сальвадоре. Однако курс BTC сильнее менялся на фоне новых твитов Илона Маска, а не новостей из Сальвадора.

Количество запросов по BTC в Google остается значительно выше, чем в 2020 году. В мае популярность запросов достигла пикового значения за год в 79 пунктов, однако в течение июня сократилась до 28 пунктов.

Факторы движения BTC в июне:

  • 03.06 – в Майами стартовала конференция Bitcoin 2021;
  • 04.06 – Илон Маск опубликовал в Twitter мемы с отсылкой к Bitcoin;
  • 05.06 – китайская соцсеть Weibo блокирует криптовалютные аккаунты;
  • 09.06 – власти Цинхай запретили майнинг криптовалют; тогда же Сальвадор одобрил BTC как официальное платежное средство;
  • 13.06 – Илон Маск назвал условия возобновления операций Tesla с BTC;
  • 18.06 – власти Сычуань потребовали от майнеров прекратить работу до 20 июня;
  • 21.06 – MicroStrategy дополнительно приобрела 13 тыс. BTC на сумму около $489 млн; тогда же Народный банк Китая запретил банкам и платежным системам участвовать в транзакциях с криптовалютами;
  • 28.06 – Сальвадор сообщил о том, что потратит $135 млн на покупку биткоинов для финансирования государственного “эйрдропа”.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.