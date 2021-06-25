Что происходило с Bitcoin в июне: итоги месяца и прогнозы на будущее

Доля Bitcoin на криптовалютном рынке в июне составляла 42%. Несмотря на большие перепады в течение месяца, курс Bitcoin по итогу июня упал всего на 6%.
Об этом свидетельствуют результаты исследования криптовалютной биржи exmo.
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Тем не менее эксперты отмечают, что его доходность с начала года остается положительной и на конец июня составила +21%. Помимо негативных новостей из Китая, в июне на крипторынке также происходили позитивные изменения.
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Главным событием месяца стало принятие Bitcoin в качестве платежного средства в Сальвадоре. Однако курс BTC сильнее менялся на фоне новых твитов Илона Маска, а не новостей из Сальвадора.
Количество запросов по BTC в Google остается значительно выше, чем в 2020 году. В мае популярность запросов достигла пикового значения за год в 79 пунктов, однако в течение июня сократилась до 28 пунктов.
Факторы движения BTC в июне:
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