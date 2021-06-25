Что происходило с Bitcoin в июне: итоги месяца и прогнозы на будущее

Доля Bitcoin на криптовалютном рынке в июне составляла 42%. Несмотря на большие перепады в течение месяца, курс Bitcoin по итогу июня упал всего на 6%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования криптовалютной биржи exmo.

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Тем не менее эксперты отмечают, что его доходность с начала года остается положительной и на конец июня составила +21%. Помимо негативных новостей из Китая, в июне на крипторынке также происходили позитивные изменения.

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Главным событием месяца стало принятие Bitcoin в качестве платежного средства в Сальвадоре. Однако курс BTC сильнее менялся на фоне новых твитов Илона Маска, а не новостей из Сальвадора.

Количество запросов по BTC в Google остается значительно выше, чем в 2020 году. В мае популярность запросов достигла пикового значения за год в 79 пунктов, однако в течение июня сократилась до 28 пунктов.

Факторы движения BTC в июне:

03.06 – в Майами стартовала конференция Bitcoin 2021;

04.06 – Илон Маск опубликовал в Twitter мемы с отсылкой к Bitcoin;

05.06 – китайская соцсеть Weibo блокирует криптовалютные аккаунты;

09.06 – власти Цинхай запретили майнинг криптовалют; тогда же Сальвадор одобрил BTC как официальное платежное средство;

13.06 – Илон Маск назвал условия возобновления операций Tesla с BTC ;

18.06 – власти Сычуань потребовали от майнеров прекратить работу до 20 июня;

21.06 – MicroStrategy дополнительно приобрела 13 тыс. BTC на сумму около $489 млн; тогда же Народный банк Китая запретил банкам и платежным системам участвовать в транзакциях с криптовалютами;