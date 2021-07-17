В июне размер декретных выплат вырос почти на 21%

Сумма среднедневной выплаты пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования Украины по итогам июня составила 421,38 гривны. Это на 20,9%, или на 140,78 грн больше, чем в том же месяце 2020 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования Украины.
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По оперативным данным, в течение прошлого месяца Фонд принял на финансирование заявления-расчеты для выплаты декретных пособий по 12,6 тыс. больничным листам. Сумма начисленных пособий составила более 421 млн гривен.
Дата финансирования декретного пособия прямо зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета на выплату средств работнику.
Размер выплат по беременности и родам не зависит от продолжительности страхового стажа женщины и финансируется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица.
Исключением являются застрахованные лица, которые в последний год не находились в трудовых отношениях и трудоустроились менее чем за полгода до выхода в декретный отпуск. Для них размер пособия рассчитывается, исходя из начисленной заработной платы (дохода), с которой уплачиваются страховые взносы, но не более размера пособия, начисленного с двукратного размера минимальной заработной платы.
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ФССУ финансирует указанное пособие для всех работающих женщин за каждый день пребывания в отпуске по беременности и родам. В общих случаях его продолжительность составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов).
Дополнительно к основному может выдаваться листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств Фонда. Такой листок нетрудоспособности выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде.
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