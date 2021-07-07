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Парламент ратифицировал соглашение с ЕИБ по кредиту в 300 млн евро

Парламент ратифицировал соглашение с ЕИБ по кредиту в 300 млн евро

Верховная рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), по которому государство получит кредит в размере 300 млн евро на реализацию проекта «Энергоэффективность общественных зданий в Украине».

Соответствующий законопроект 13 июля поддержали 335 народных депутатов.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

«Проект расширит возможности органов местного самоуправления по проведению комплексной термомодернизации. Это поможет сократить энергопотребление в около тысячи общественных зданий, в частности, детских садах, больницах и школах. Проект в основном рассчитан на территориальные общины, а также малые и средние города с населением от 20 до 250 тысяч. Это крайне важно», — отметил Алексей Чернышов.

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Отбор участников начнется в конце 2021 — начале 2022 годов. Уже весной города и общины смогут активно приобщиться к его реализации. В частности, соглашением предусмотрено:

  • период погашения кредита — 20 лет;
  • ставку до 2% годовых
  • льготный период — первые 5 лет, в течение которого проценты не будут начисляться.
По материалам РБК-Украина
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