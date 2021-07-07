В Европейской комиссии рассказали, когда Украина получит транш от ЕС

Украина сможет получить второй транш макрофинансовой помощи от Европейского союза после совершения шагов по укреплению верховенства права и реформированию судебной системы.
«Сейчас очень важно продолжить эту реформу для дальнейшего укрепления верховенства права. Это очень интенсивная дискуссия, которую мы ведем также в ЕС и наших государствах-членах. Теперь мы ежегодно публикуем отчеты о верховенстве права, в которых оцениваем, насколько верховенство права соблюдается во всех наших государствах-членах», — заявил в интервью агентству «Интерфакс» вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович.
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Он также отметил, что ЕС важно видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему, в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии.
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«В декабре прошлого года были выделены 600 млн евро, и я думаю, что, когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлен второй транш», — отметил Шефчович.
По его словам, ЕС готов продолжать поддерживать Украину, поскольку страна достигла значительного прогресса в реформировании медиасферы, государственного управления, борьбы с коррупцией, макроэкономической стабилизации
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