Самые популярные электромобили в Украине. Что покупали в июне (инфографика)

Уже четвертый месяц подряд общее количество сделок купли-продажи и первых регистраций электромобилей (то есть суммарный объем этого сегмента на вторичном рынке) превышает количество в 1000 автомобилей. А с апреля по июнь — даже 1100! При этом доли «свежепригнанных» легковушек и тех, что перепродаются на внутреннем рынке, близки к соотношению 50:50. Что касается новых авто на электротяге, то в июне, согласно открытым данным ГСЦ МВД, их было впервые зарегистрировано 60 штук.
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Продолжается уменьшение превышения предложения над спросом – в начале года к продаже предлагалось чуть ли не втрое больше «электричек» с пробегом, чем их покупали, сейчас это соотношение снизилось до 1,7. Простыми словами – на рынке продолжается выравнивание предложения до фактического спроса после того, как объемы продаж стабилизировались на уровне около 1000 электроавто в месяц.
Как следствие, средние цены на электрические машины стали понемногу расти – самыми низкими они были в начале июня. Сейчас время играет только на руку продавцам, покупателям же стоит поторопиться, потому что обычно первыми продаются более дешевые предложения, и в итоге выбирать приходится среди более дорогих.
Без неожиданностей вышла десятка самых популярных электрокаров июня, которую в очередной раз возглавил Nissan Leaf. А вот что удивительно – Chevrolet Bolt EV не нарастил своей популярности, на этот раз уступив двум моделям от Tesla, хотя статистические срезы прошлых месяцев свидетельствовали о том, что «Лиф» вскоре может отдать свое первенство именно этой модели от «Шевроле».
Среди новых электромобилей чаще всего украинцы выбирали Audi e-tron, зарегистрировав в июне 11 таких кроссоверов. На втором месте – Nissan Leaf (9 новых авто), который наконец-то предлагается и, как видим – относительно неплохо продается официальными дилерами марки. Третья позиция досталась Porsche Taycan (8 первых регистраций), рядом с которым теперь представлен еще один «Тайкан», – кросс-универсал Taycan Cross Turismo.
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