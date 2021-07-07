ФГВФЛ продал пул неработающих кредитов банка Жеваго за рекордный 1 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 15 июля продал пул активов по правам требования по кредитным договорам банка «Финансы и кредит» за рекордную сумму 1,001 млрд грн.
Об этом свидетельствуют результаты аукциона в системе «Прозорро.Продажи».
В торгах было три участника, а победителем стала финансовая компания «Финтакт». «Плохие» кредиты были проданы в рамках так называемого «гибридного голландского аукциона» (пошагового снижения стартовой цены и последующего представления ценовых предложений).
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В ходе первого этапа цена лота снижалась, пока один из участников не остановил ее на уровне 611 млн грн. На втором этапе участники подавали закрытые ценовые предложения: две компании указали 611,99 млн, а «Финтакт» предложил 1 млрд. Договор с победителем должен быть заключен до 12 августа.
Залогом по кредитным договорам являются ценные бумаги, земельные участки в Киевской области площадью более 23 га, имущественные права на два объекта в Белой Церкви, коммерческая недвижимость в Киеве и Львове. Крупнейший объект коммерческой недвижимости из пула активов — помещения во Львове площадью более 36 тысяч квадратных метров. Часть активов находится в залоге Национального банка Украины.
«Вчера состоялся самый успешный аукцион по продаже таких активов, как неработающие кредиты в системе «Прозорро.Продажи». После подписания договора с победителем аукциона это будет вторая самая дорогая сделка в системе вообще после продажи гостиницы «Днепр», — цитируется в сообщении «Прозорро.Продажи» директор госпредприятия Алексей Соболев.
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