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Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск

Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск

Народного депутата Украины III-VIII созывов и бывшего владельца банка Финансы и Кредит Константина Жеваго объявили в международный розыск.

Об этом в четверг, 15 июля, сообщает Государственное бюро расследований.

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«27 сентября 2019 экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он как бывший владелец А О Банк Финансы и Кредит организовал растрату $ 113 млн финансового учреждения», — говорится в сообщении.

По данным ГБР, подконтрольная Жеваго оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того, как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя. В частности, кредиторы списали $ 113 млн с корреспондентских счетов украинского банка, после чего тот был объявлен банкротом.

По материалам Корреспондент.net
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