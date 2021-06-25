Нацбанк отсудил Белоцерковскую ТЭЦ у Жеваго

Хозяйственный суд Киевской области 22 июня удовлетворил иск Национального банка к ЧАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль» и решил взыскать в пользу истца целостный имущественный комплекс ТЭЦ в счет погашения задолженности банка «Финансы и кредит» по рефинансированию на 1,5 млрд грн.
Об этом сообщило издание Finbalance со ссылкой на судебный реестр.
Суд решил, что имущество должно быть продано на публичных торгах в пределах процедуры исполнительного производства по «цене, установленной на уровне не ниже обычных цен на этот вид имущества на основании оценки субъекта оценочной деятельности на стадии оценки имущества во время проведения исполнительных действий».
Напомним, в 2015 году бизнесмен Константин Жеваго, который на тот момент был владельцем банка «Финансы и Кредит», поручился перед Нацбанком по ряду кредитных договоров.
Выполнять договоры поручительства он не стал, и в декабре 2015 года НБУ пошел в суд. Судебное разбирательство затянулось на несколько лет.
Жеваго с октября 2019 года находится в розыске по подозрению в растрате 2,5 млрд гривен банка «Финансы и кредит».
Он был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года.
В 2019 он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру «ProZorro.Продажи» Алексею Мовчану. Жеваго — один из богатейших людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 2,4 млрд долларов.
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