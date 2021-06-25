0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Нацбанк отсудил Белоцерковскую ТЭЦ у Жеваго

Нацбанк отсудил Белоцерковскую ТЭЦ у Жеваго

Хозяйственный суд Киевской области 22 июня удовлетворил иск Национального банка к ЧАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль» и решил взыскать в пользу истца целостный имущественный комплекс ТЭЦ в счет погашения задолженности банка «Финансы и кредит» по рефинансированию на 1,5 млрд грн.

Об этом сообщило издание Finbalance со ссылкой на судебный реестр.

Суд решил, что имущество должно быть продано на публичных торгах в пределах процедуры исполнительного производства по «цене, установленной на уровне не ниже обычных цен на этот вид имущества на основании оценки субъекта оценочной деятельности на стадии оценки имущества во время проведения исполнительных действий».

Напомним, в 2015 году бизнесмен Константин Жеваго, который на тот момент был владельцем банка «Финансы и Кредит», поручился перед Нацбанком по ряду кредитных договоров.

Выполнять договоры поручительства он не стал, и в декабре 2015 года НБУ пошел в суд. Судебное разбирательство затянулось на несколько лет.

Жеваго с октября 2019 года находится в розыске по подозрению в растрате 2,5 млрд гривен банка «Финансы и кредит».

Он был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года.

В 2019 он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру «ProZorro.Продажи» Алексею Мовчану. Жеваго — один из богатейших людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 2,4 млрд долларов.

По материалам Finbalance
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Энергетика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.