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В Украине арестованное имущество будут продавать на онлайн-аукционах

В Украине арестованное имущество будут продавать на онлайн-аукционах

В Украине появятся электронные аукционы по продаже арестованного имущества. Верховная Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3360-1.

Об этом свидетельствует трансляция заседания ВР.

Целью данного проекта Закона является обеспечение прозрачной системы реализации арестованного имущества и обеспечение больших поступлений от результатов такой реализации взыскателю и, соответственно, повышение ее эффективности.

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Что им предусмотрено? Данный проект вносит ряд изменений, а именно:

  • проект нормативно определяет проведение электронных аукционов и исключает закрепленный законом механизм реализации имущества по фиксированной цене;
  • обеспечение возможности проведения электронных аукционов способом продажи имущества с возможностью снижения начальной цены;
  • введение процедур, которые обеспечат прозрачную реализацию активов;
  • совершенствование процедуры реализации предмета ипотеки с соблюдением принципа нотариального заверения фактов для придания им юридической достоверности.

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Продать по фиксированной цене могут имущество, оценочная стоимость которого не превышает 30 минимальных размеров заработной платы. Однако такая продажа не применяется к недвижимому имуществу, транспортным средствам, воздушным, морским и речным судам независимо от их стоимости.

Напомним, за основу этот закон Рада приняла еще в начале февраля.

Ранее мы писали, что по данным Опендатабот 390 тыс. должников имеют арестованные счета без привлечения суда.

По материалам Finance.UA
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