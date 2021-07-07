В Украине арестованное имущество будут продавать на онлайн-аукционах

В Украине появятся электронные аукционы по продаже арестованного имущества. Верховная Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3360-1.

Об этом свидетельствует трансляция заседания ВР.

Целью данного проекта Закона является обеспечение прозрачной системы реализации арестованного имущества и обеспечение больших поступлений от результатов такой реализации взыскателю и, соответственно, повышение ее эффективности.

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Что им предусмотрено? Данный проект вносит ряд изменений, а именно:

проект нормативно определяет проведение электронных аукционов и исключает закрепленный законом механизм реализации имущества по фиксированной цене;

обеспечение возможности проведения электронных аукционов способом продажи имущества с возможностью снижения начальной цены;

введение процедур, которые обеспечат прозрачную реализацию активов;

совершенствование процедуры реализации предмета ипотеки с соблюдением принципа нотариального заверения фактов для придания им юридической достоверности.

Продать по фиксированной цене могут имущество, оценочная стоимость которого не превышает 30 минимальных размеров заработной платы. Однако такая продажа не применяется к недвижимому имуществу, транспортным средствам, воздушным, морским и речным судам независимо от их стоимости.

Напомним, за основу этот закон Рада приняла еще в начале февраля.

Ранее мы писали, что по данным Опендатабот 390 тыс. должников имеют арестованные счета без привлечения суда.