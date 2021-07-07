В Украине арестованное имущество будут продавать на онлайн-аукционах

В Украине появятся электронные аукционы по продаже арестованного имущества. Верховная Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3360-1.
Об этом свидетельствует трансляция заседания ВР.
Целью данного проекта Закона является обеспечение прозрачной системы реализации арестованного имущества и обеспечение больших поступлений от результатов такой реализации взыскателю и, соответственно, повышение ее эффективности.
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Что им предусмотрено? Данный проект вносит ряд изменений, а именно:
Продать по фиксированной цене могут имущество, оценочная стоимость которого не превышает 30 минимальных размеров заработной платы. Однако такая продажа не применяется к недвижимому имуществу, транспортным средствам, воздушным, морским и речным судам независимо от их стоимости.
Напомним, за основу этот закон Рада приняла еще в начале февраля.
Ранее мы писали, что по данным Опендатабот 390 тыс. должников имеют арестованные счета без привлечения суда.
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