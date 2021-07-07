Для украинцев открылись еще два туристических направления

Для украинцев открыли границы для путешествий еще две страны. Это Словения и Маврикий.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
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Кроме того, Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом.
«Еще два туристических направления открываются для украинцев: Словения и Маврикий разрешили въезд нашим гражданам с туристической целью», — говорится в сообщении.
Отметим, в этом летнем сезоне украинцы активно интересуются путешествиями за границу.
Туроператоры довольны, потому что продажи пакетных туров уже превысили показатели допандемийного 2019 года.
В лидерах по популярности — отдых на морских курортах в странах, которые максимально ослабили ограничения для въезда или отменили их вовсе. Больше читайте в материале:
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