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С начала лета Украина заработала $25 млн на туристах из стран Персидского залива

С начала лета Украина заработала $25 млн на туристах из стран Персидского залива

Авиарейсы из Саудовской Аравии, Катара и Омана в Украину продолжают бить рекорды по заполняемости: с начала июня по середину июля в украинскую столицу было доставлено свыше 10 тыс. арабских туристов.

И это только начало, уверяют в объединении участников рынка туризма Украины Visit Ukraine. В ближайшее время запускаются рейсы из Кувейта и прямые сообщения между Саудовской Аравией и Одессой. Поступления в бюджет Украины за счет такого туризма могут превысить $ 100 млн за сезон.

Как рассказал глава Visit Ukraine Антон Тараненко, на привлечении восточных туристов украинская экономика уже смогла заработать порядка $ 25 млн (по курсу НБУ — порядка 683 млн грн).

Немаловажную роль в этом играет их высокая платежеспособность: средний чек такого иностранца — примерно $ 500 в день, включая проживание в пятизвездочном отеле.

А учитывая, что сроки их пребывания здесь составляют порядка 5−7 дней, то потенциально выходцы из арабских стран оставляют в Украине по $ 2 500 за поездку, отметил Антон Тараненко.

На сегодня Киев принимает около 500−700 арабов каждый день и это напрямую связано с увеличением количества как прямых, так и транзитных рейсов, в основном осуществляемых авиакомпаниями Flynas, Qatar Airways, FlyDubai и Emirates.

Немаловажный фактор, который обеспечивает стабильный интерес к Украине — ее благоприятный климат. В то время, как в Саудовской Аравии температура воздуха зашкаливает за 55 градусов, представляя опасность для жизни, у нас они могут в прямом смысле «подышать». К слову, те же Грузия и Азербайджан пользуются меньшим спросом у арабов именно за счет более высоких температур.

«Я думаю, что сезон продлится до конца сентября — начала октября. В Украине арабские туристы вполне комфортно „закрывают“ свои ключевые запросы: „зеленая территория“, еда, но тут нам нужно еще поработать, потому что не везде есть „халяль“ и шопинг. Отсутствие альтернатив в Европе и постсоветских странах делает Украину максимально привлекательной», — подчеркивает глава Visit Ukraine.

По материалам УБР
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