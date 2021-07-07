НБУ назвал наиболее популярные банкноты и монеты

По состоянию 1 июля 2021 года в наличном обращении Украины находилось 717,9 млн штук банкнот номиналом 200 гривен. Это составляет 24,4% от объема наличных.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, второй по распространенности была банкнота номиналом 500 гривен (638,7 млн штук или 21,7,7%).
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Наиболее распространенной была монета номиналом 10 копеек (3,989 млрд штук или 29,0% от монет в обращении).
Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (73,8 млн шт. или 2,5% от общего количества банкнот в обращении), а монет — номиналом 10 гривен (48,2 млн шт. или 0,4% от общего количества монет в обращении).
Кроме того, в обращении остается 452,1 млн шт. «золотистых» одногривневых монет.
Они пока являются действительным платежным средством, ими можно свободно рассчитаться, но постепенно НБУ выводит их из обращения.
То есть те «золотистые» одногривневые монеты, которые во время инкассации будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в обращение.
Постепенно в обращении их будет становиться все меньше. их место будут занимать соответствующие «серебристые» оборотные монеты.
Напомним, за 2020 год наличность в обращении выросла на треть (на 31,4%) или 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.
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