0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 132 0

НБУ назвал наиболее популярные банкноты и монеты

НБУ назвал наиболее популярные банкноты и монеты

По состоянию 1 июля 2021 года в наличном обращении Украины находилось 717,9 млн штук банкнот номиналом 200 гривен. Это составляет 24,4% от объема наличных.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, второй по распространенности была банкнота номиналом 500 гривен (638,7 млн штук или 21,7,7%).

Читайте также: НБУ обновил рейтинг инвесторов: какие страны вложили в Украину больше всего

Наиболее распространенной была монета номиналом 10 копеек (3,989 млрд штук или 29,0% от монет в обращении).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 гривен (73,8 млн шт. или 2,5% от общего количества банкнот в обращении), а монет — номиналом 10 гривен (48,2 млн шт. или 0,4% от общего количества монет в обращении).

Кроме того, в обращении остается 452,1 млн шт. «золотистых» одногривневых монет.

Они пока являются действительным платежным средством, ими можно свободно рассчитаться, но постепенно НБУ выводит их из обращения.

То есть те «золотистые» одногривневые монеты, которые во время инкассации будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в обращение.

Постепенно в обращении их будет становиться все меньше. их место будут занимать соответствующие «серебристые» оборотные монеты.

Напомним, за 2020 год наличность в обращении выросла на треть (на 31,4%) или 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.