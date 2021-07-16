Peugeot с 2025 года прекратит выпускать автомобили с ДВС

Peugeot с 2025 года перестанет выпускать автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.
Французская компания полностью перейдет на гибридные и электрические силовые установки.
Сейчас у Peugeot есть несколько гибридных версий стандартных моделей. В частности, полностью гибридные версии есть у обновленного кроссовера Peugeot 3008 C, седана 508 и 508 SW. У них есть версии как с одним электромотором и передним двигателем, так и версии с двумя электромоторами и полным приводом.
Недавно в продаже появился хэтчбек и универсал 308 нового поколения. Покупателям предлагают гибридные версии PHEV FWD. Гибридная силовая установка у них состоит из 1,6 л бензинового двигателя PureTech в двух вариантах мощности и электромотора.
Кстати, такую же гибридную силовую установка получил новый Opel Astra и DS 4.
Что же касается электромобилей, то у Peugeot сейчас есть две такие модели. Это супермини e-208 и кроссовер e-2008. Они созданы на платформе eCMP.
На этой платформе созданы многие модели концерна Stellantis, включая Opel Corsa-e / Mokka-e, DS3 Crossback E-Tense и Citroen e-C4.
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