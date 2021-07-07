Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером — Forbes

Состояние основателя финтех-стартапа Revolut Влада Яценко достигло 1,3 миллиарда долларов после переоценки компании при привлечении инвестиций.
Об этом сообщает Forbes.
Это позволило бы ему войти в первую десятку действующего списка украинского Forbes и подвинуть на десятое место Александра Ярославского, отмечает издание.
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Revolut привлек 800 млн долларов инвестиций. Компанию оценили в 33 млрд долларов, что делает ее самым дорогим финтех-стартапом Великобритании, пишет TechCrunch.
Новая оценка вшестеро больше по сравнению с предыдущим раундом финансирования в 2020 году. Тогда компанию оценили в 5,5 млрд долларов.
По состоянию на декабрь 2020 года у Яценко было около 3,97% акций компании, по данным Pitchbook. После инвестиций его доля могла снизиться примерно до 3,87%. В таком случае акции, принадлежащие Яценко, оцениваются примерно в 1,3 млрд долларов.
Привлеченные 800 млн долларов компания планирует направить на запуск новых продуктов и экспансию на новые рынки, пишет Bloomberg.
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