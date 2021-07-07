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Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером — Forbes

Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером — Forbes

Состояние основателя финтех-стартапа Revolut Влада Яценко достигло 1,3 миллиарда долларов после переоценки компании при привлечении инвестиций.

Об этом сообщает Forbes.

Это позволило бы ему войти в первую десятку действующего списка украинского Forbes и подвинуть на десятое место Александра Ярославского, отмечает издание.

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Revolut привлек 800 млн долларов инвестиций. Компанию оценили в 33 млрд долларов, что делает ее самым дорогим финтех-стартапом Великобритании, пишет TechCrunch.

Новая оценка вшестеро больше по сравнению с предыдущим раундом финансирования в 2020 году. Тогда компанию оценили в 5,5 млрд долларов.

По состоянию на декабрь 2020 года у Яценко было около 3,97% акций компании, по данным Pitchbook. После инвестиций его доля могла снизиться примерно до 3,87%. В таком случае акции, принадлежащие Яценко, оцениваются примерно в 1,3 млрд долларов.

Привлеченные 800 млн долларов компания планирует направить на запуск новых продуктов и экспансию на новые рынки, пишет Bloomberg.

По материалам Економічна Правда
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