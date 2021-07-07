Крупнейший китайский производитель чипов на грани банкротства

В отчете, опубликованном Nikkei Asia сообщается, что Tsinghua Unigroup получила уведомление от Первого промежуточного народного суда муниципалитета Пекина. Кредитор компании – государственный банк среднего размера Huishang Ban – обратился в суд с просьбой поддержать защиту конгломерата от банкротства, заявив, что группа не выплатила долг.
Сообщается, что Tsinghua Unigroup подтвердила, что один из ее кредиторов обратился в суд с просьбой о возбуждении процедуры банкротства.
Сообщается, что с ноября группа пропустила ряд сроков выплаты облигаций, которые составили около 3,6 млрд долл.
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По информации старшего аналитика Wells Fargo Аарона Рейкера (Aaron Rakers), суммарная кредитная нагрузка Tsinghua Unigroup составляет около 30 млрд долл., тогда как общая ликвидность активов группы не более 8 млрд долл.
Tsinghua Unigroup, дочерние компании которой включают крупнейшего китайского разработчика микросхем UNISOC, принадлежит Университету Синхуа, где учился нынешний президент Китая Си Цзиньпин.
«Наша группа готова безоговорочно сотрудничать с судом для проведения судебного расследования и проактивного решения долговых вопросов», – цитирует Tsinghua Unigroup агентство Nikkei Asia.
Ранее Nikkei Asia сообщала, что задолженность повлияла на планы Tsinghua Unigroup по наращиванию мощностей для производства микросхем. Так, два из многочисленных проектов группы, а именно завод флэш-памяти 3D NAND в Чэнду с общим объемом инвестиций до 200 млрд юаней и завод по выпуску микросхем памяти DRAM в Чунцине, столкнулись со значительными задержками инвестирования и в принципе могут быть закрыты, согласно информации источника Nikkei.
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