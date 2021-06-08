Компанию WOG Ритейл признали банкротом

Хозяйственный суд Волынской области признал компанию «ВОГ Ритейл» банкротом и открыл ликвидационную процедуру.

К компании выставили ряд требований ее кредиторы, которые признал суд. Общая сумма долгов компании перед ними составила почти 2,4 млрд грн. Также у компании накопились долги перед налоговыми органами — им «ВОГ Ритейл» задолжала почти 210 млн грн.

Дело о банкротстве компании было открыто еще 28 января 2021 года, когда суд признал требования инициирующего кредитора к компании на общую сумму почти 169 млн грн.

Учредителями «ВОГ Ритейл» в госреестре указаны компании «Вест Ойл Групп Холдинг» (Нидерланды) и компания «Дукат», а конечными бенефициарами — Степан Ивахив, Сергей Лагур и Роман и София Еремеевы, которые владеют группой «Континиум» (среди ее активов — сеть АЗС WOG). Интересно, что основателем одного из кредиторов «ВОГ Ритейл» — компании «Вест Петрол Маркет» — яввляется компания «ВОГ Кард», бенефициары которой — это те же лица, Степан Ивахив, Сергей Лагур, Роман и София Еремеевы.

Что касается требований к «Вогу» со стороны «Финансовой компании Финанс Юнион С» на 1,1 млрд грн, то изначально кредитором выступал Укрсоцбанк. В 2019 права кредитного требования перекупил Альфа-Банк. В дальнейшем он переуступил его для «финансовой компании „Финмарк“», которая в свою очередь переуступила его уже «Финансовой компании Финанс Юнион С». Также эта компания в 2020 году выкупила кредитные требования Сбербанка России к «ВОГ Ритейл» у компании «Фастлайн капитал».

Основателем «Финансовой компании Финанс Юнион С» указано предприятие «Дукат Лайн Инвест», конечным бенефициаром которой значится Андрей Ивченко.

Еще в апреле 2019 года хозсуд Волынской области по иску Альфа-Банка постановил взыскать с компаний «Вест Ойл Групп», «ВОГ Трейдинг», «ВОГ Ритейл» $ 7,8 млн и 76,8 млн грн задолженности по кредиту. Заявление об обеспечении иска Альфа-Банк аргументировал «значительной задолженностью» ответчиков перед банками, а также тем, что они «находятся в тяжелом финансовом положении».

В июне 2019 года Северо-западный апелляционный хозсуд снял арест с движимого и недвижимого имущества «Вест Ойл Групп» (WOG), которое было арестовано по иску Альфа-Банка.