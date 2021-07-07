Подольско-Воскресенский мост будут строить круглосуточно: что планируют сделать

Подольско-Воскресенский мостовой переход будут строить и днем, и ночью, чтобы ускорить работы.
Об этом рассказал первый заместитель главы Днепровской РГА в г. Киеве, депутат Киевсовета Олесь Маляревич.
Читайте также: Кличко о сроках строительства метро на Троещину: 4-5 лет, на Виноградарь — минимум одна станция в этом году
«Прошу жителей Русановских садов с пониманием отнестись к этому. Задержка строительства моста увеличивает его стоимость, и за это вынуждены платить все налогоплательщики Киева», — отметил он.
Планы. По словам Маляревича, до конца года планируется открытие движения на Оноре де Бальзака. Съезд на Русановские сады пока что будет только для спецтранспорта. Также будет полностью реконструирована улица Центральная Садовая на Русановских садах, будет построена ливнеприемная сеть, тротуары, остановки.
Напомним, по словам Виталия Кличко, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже полностью натянули ванты арочной конструкции моста и начали демонтаж временных опор. Мэр города уверяет, что власти города делают все, чтобы в конце года мост «поехал».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)Вчера, 09:03 - 2423 13
Для казино и букмекеров планируют снизить налоги — Рада приняла законопроект за основуВчера, 14:19 - 533 12
Куда украинцы могут сдать поврежденные доллары и евроВчера, 12:05 - 4066 10
Рада отправила Авакова в отставку: должность вакантна впервые за семь летВчера, 10:26 - 1172 7
Соединит Святошин и Дарницу: в Киеве хотят построить эстакаду с платным проездомВчера, 11:13 - 1193 5
Куда украинцы могут сдать поврежденные доллары и евроВчера, 12:05 - 4066 10
Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)Вчера, 09:03 - 2423 13
Сколько стоят квартиры в новостройках пригорода Киева (инфографика)Вчера, 13:00 - 1409
Соединит Святошин и Дарницу: в Киеве хотят построить эстакаду с платным проездомВчера, 11:13 - 1193 5
Суд Амстердама обязал VW выплатить владельцам новых Volkswagen, Audi, Seat и Skoda по 3000 евроВчера, 14:16 - 1187
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)Вчера, 12:55 - 221
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 437 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1525 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1853 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 910 1