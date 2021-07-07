Подольско-Воскресенский мост будут строить круглосуточно: что планируют сделать

Подольско-Воскресенский мостовой переход будут строить и днем, и ночью, чтобы ускорить работы.

Об этом рассказал первый заместитель главы Днепровской РГА в г. Киеве, депутат Киевсовета Олесь Маляревич.

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«Прошу жителей Русановских садов с пониманием отнестись к этому. Задержка строительства моста увеличивает его стоимость, и за это вынуждены платить все налогоплательщики Киева», — отметил он.

Планы. По словам Маляревича, до конца года планируется открытие движения на Оноре де Бальзака. Съезд на Русановские сады пока что будет только для спецтранспорта. Также будет полностью реконструирована улица Центральная Садовая на Русановских садах, будет построена ливнеприемная сеть, тротуары, остановки.

Напомним, по словам Виталия Кличко, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе уже полностью натянули ванты арочной конструкции моста и начали демонтаж временных опор. Мэр города уверяет, что власти города делают все, чтобы в конце года мост «поехал».