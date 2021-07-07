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Украинцев предупреждают о «взлете» цен на продукты осенью

Украинцев предупреждают о «взлете» цен на продукты осенью

Осенью в Украине будет наблюдаться рост цен на отдельные категории продуктов питания. Больше всего взлетят цены на товары из первой группы необходимости.

Такой прогноз озвучил кандидат экономических наук Александр Хмелевский, сообщает РБК-Украина.

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«Осенью нас ждет очередной рост цен, который является общемировой тенденцией, обусловленной как дефицитом ряда продуктов питания, так и эмиссией доллара и других мировых валют, что приводит к росту инфляции», — отметил эксперт.

Что подорожает, по мнению эксперта:

  • подсолнечное масло;
  • зерновые;
  • яйца;
  • молоко;
  • мясо.

«Рост цен на зерновые культуры, которые используют для производства кормов для откорма скота и птицы, приводит к росту цен на мясо, яйца, молоко», — отметил эксперт.

По его словам, молочная отрасль в Украине продолжает падать, происходит массовая фальсификация молочной продукции за счет использования пальмового масла и других компонентов.

«Дефицит молока и зависимость от импорта приводят к росту цен на молочную продукцию. На подорожание продовольствия также влияет рост цен на топливо, газ, электроэнергию», — добавляет Хмелевский.

Потребительская инфляция в Украине:

  • по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении — по сравнению с маем 2020 года — составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле;
  • за январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.
  • цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении — по сравнению с июнем 2020 года — повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.
По материалам РБК-Украина
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