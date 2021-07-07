Украинцев предупреждают о «взлете» цен на продукты осенью

Осенью в Украине будет наблюдаться рост цен на отдельные категории продуктов питания. Больше всего взлетят цены на товары из первой группы необходимости.
Такой прогноз озвучил кандидат экономических наук Александр Хмелевский, сообщает РБК-Украина.
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«Осенью нас ждет очередной рост цен, который является общемировой тенденцией, обусловленной как дефицитом ряда продуктов питания, так и эмиссией доллара и других мировых валют, что приводит к росту инфляции», — отметил эксперт.
Что подорожает, по мнению эксперта:
«Рост цен на зерновые культуры, которые используют для производства кормов для откорма скота и птицы, приводит к росту цен на мясо, яйца, молоко», — отметил эксперт.
По его словам, молочная отрасль в Украине продолжает падать, происходит массовая фальсификация молочной продукции за счет использования пальмового масла и других компонентов.
«Дефицит молока и зависимость от импорта приводят к росту цен на молочную продукцию. На подорожание продовольствия также влияет рост цен на топливо, газ, электроэнергию», — добавляет Хмелевский.
Потребительская инфляция в Украине:
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