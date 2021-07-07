Украинцев предупреждают о «взлете» цен на продукты осенью

Осенью в Украине будет наблюдаться рост цен на отдельные категории продуктов питания. Больше всего взлетят цены на товары из первой группы необходимости.

Такой прогноз озвучил кандидат экономических наук Александр Хмелевский, сообщает РБК-Украина.

Читайте также: НБУ назвал причины стремительного роста цен в Украине

«Осенью нас ждет очередной рост цен, который является общемировой тенденцией, обусловленной как дефицитом ряда продуктов питания, так и эмиссией доллара и других мировых валют, что приводит к росту инфляции», — отметил эксперт.

Что подорожает, по мнению эксперта:

подсолнечное масло;

зерновые;

яйца;

молоко;

мясо.

«Рост цен на зерновые культуры, которые используют для производства кормов для откорма скота и птицы, приводит к росту цен на мясо, яйца, молоко», — отметил эксперт.

По его словам, молочная отрасль в Украине продолжает падать, происходит массовая фальсификация молочной продукции за счет использования пальмового масла и других компонентов.

«Дефицит молока и зависимость от импорта приводят к росту цен на молочную продукцию. На подорожание продовольствия также влияет рост цен на топливо, газ, электроэнергию», — добавляет Хмелевский.

Потребительская инфляция в Украине:

по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении — по сравнению с маем 2020 года — составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле;

за январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.