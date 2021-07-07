Как не нужно покупать Bitcoin: три ошибки, от которых никто не застрахован

Инвестиции в криптовалюту связаны с большим риском. Главная причина — постоянно скачущий курс Bitcoin и других цифровых монет. Но привести к серьезным убыткам может не только это. Зачастую инвесторы сами совершают фатальные ошибки.
Аналитики собрали три главных упущения при покупке криптовалюты, пишет Сегодня со ссылкой на РБК.
Покупая криптовалюту, нужно четко понимать, зачем вы это делаете. Это может быть долгосрочная инвестиция или инструмент для спекуляций. От выбора будет зависеть время покупки, ведь для успеха нужно правильно определить момент. Кроме того, важно сразу продумать свои действия на случай резкого роста или падения курса.
«При просадках котировок трейдеры поддаются эмоциям и могут действовать импульсивно, поэтому следует заблаговременно определиться с реакцией на нештатные ситуации, обозначив для себя уровни фиксации прибыли или убытка», — рекомендуют эксперты.
Относительно безопасным и беспроигрышным временем для покупки Bitcoin является момент, когда его цена находится на 80−90% ниже исторического максимального значения, считают они.
В мессенджерах растет количество чатов для внебиржевой торговли криптовалютами. На таких площадках обычно действует своя система рекомендаций и отзывов, но нет никаких гарантий.
Масштабы мошенничества с криптовалютой в Telegram настолько велики, что на это обратили внимание в Налоговом управлении США. Из-за этого покупка криптовалюты в Telegram и других нерегулируемых OTC-рынках считается одним из самых ненадежных способов стать владельцем цифровых активов.
Самым надежным методом покупки криптовалют считается проведение операции на крупной централизованной бирже, которая подчиняются требованиям регуляторов, а также проводит идентификацию своих клиентов и противодействует схемам по отмыванию денег.
Даже в случае, если монеты были куплены на одной из крупнейших криптобирж, оставлять токены на биржевом кошельке — не самый безопасный вариант.
На таких адресах сосредоточены крупные объемы криптовалют, которые привлекают мошенников.
Самым безопасным способом хранения криптовалюты считается аппаратный кошелек. При использовании такого кошелька нужно сделать резервную копию seed-фразы (набор из случайных 12, 18 или 24 слов для восстановления доступа к кошельку).
Обычно seed-фразу распечатывают на бумаге и хранят вместе с важными документами. Это нужно, чтобы не потерять доступ к кошельку и не лишиться всех криптосбережений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев предупреждают о «взлете» цен на продукты осенью10 ч. назад - 1127 16
«Большая стройка» Зеленского за 500 дней создала 200 тысяч рабочих местВчера, 19:40 - 622 7
Минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн13 ч. назад - 15467 4
Владельца электросамоката наказали на 127 тыс. грн за наезд на пешехода9 ч. назад - 506 3
В США начнут майнинг Bitcoin на атомной энергии5 ч. назад - 279 2
Минимальная зарплата в Украине вырастет до 7700 грн13 ч. назад - 15467 4
Польша изменила правила въезда12 ч. назад - 2325
Повышение пенсий в Украине: суммы и график по месяцам8 ч. назад - 1479 1
Украинцев предупреждают о «взлете» цен на продукты осенью10 ч. назад - 1127 16
Ученые назвали три признака токсичного места работы15 ч. назад - 816
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии8 ч. назад - 50
В Украине построили первую за 10 лет взлетно-посадочную полосуВчера, 10:35 - 420
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)Позавчера, 12:55 - 383
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 493 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1691 1