Государственный Укрэксимбанк заработал более миллиарда за полгода

Прибыль государственного Укрэксимбанка за первую половину 2021 года составила более 1,1 млрд грн, из них за июнь — 228 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэксимбанка.
Председатель правления банка Евгений Мецгер отметил, что улучшение финрезультата году произошло вследствие наращивания операционной прибыли (прибыль до вычета процентов по обязательствам и налогов) до 1,4 млрд грн.
Читайте также: Ощадбанк отчитался о миллионной прибыли в первом полугодии
«Доходность обеспечено за счет заново сформированного кредитно-инвестиционного портфеля, роста непроцентных доходов, разумной оптимизации объемов и структуры операционных расходов», — отметил он.
Мецгер добавил, что среди приоритетов банка остается работа с неработающими активами.
Напомним, по итогам февраля 2021 года государственный Укрэксимбанк, что в 2020 году стал самым убыточным банком в Украине, во второй раз получил чистую прибыль в размере 99,5 млн грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мининфраструктуры задумало запретить ввоз авто на бензине и дизеле (проект)Вчера, 20:01 - 1743 12
В «Укрпоште» рассказали, какой банк хотят купитьВчера, 13:00 - 3703 7
Рада отправила Авакова в отставку: должность вакантна впервые за семь лет5 ч. назад - 796 6
Куда украинцы могут сдать поврежденные доллары и евро4 ч. назад - 1286 3
Соединит Святошин и Дарницу: в Киеве хотят построить эстакаду с платным проездом4 ч. назад - 670 3
На украинских дорогах появятся новые знаки: как они выглядятВчера, 17:01 - 2080 2
Сколько зарабатывают бухгалтеры в Украине (инфографика)7 ч. назад - 1803 2
Мининфраструктуры задумало запретить ввоз авто на бензине и дизеле (проект)Вчера, 20:01 - 1743 12
Кабмин изменил правила работы ФЛПВчера, 16:01 - 1605
Межбанк: очередная революция на валютном рынкеВчера, 18:20 - 1361
Украинская армия получила первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar (фото)3 ч. назад - 94
Virgin Galactic совершила первый «туристический» суборбитальный полет12.07.2021, 10:19 - 414 1
Новый Kia Sportage представили официально (фото, видео)07.07.2021, 12:10 - 1459 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1828 5
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 890 1