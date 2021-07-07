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Государственный Укрэксимбанк заработал более миллиарда за полгода

Государственный Укрэксимбанк заработал более миллиарда за полгода

Прибыль государственного Укрэксимбанка за первую половину 2021 года составила более 1,1 млрд грн, из них за июнь — 228 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэксимбанка.

Председатель правления банка Евгений Мецгер отметил, что улучшение финрезультата году произошло вследствие наращивания операционной прибыли (прибыль до вычета процентов по обязательствам и налогов) до 1,4 млрд грн.

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«Доходность обеспечено за счет заново сформированного кредитно-инвестиционного портфеля, роста непроцентных доходов, разумной оптимизации объемов и структуры операционных расходов», — отметил он.

Мецгер добавил, что среди приоритетов банка остается работа с неработающими активами.

Напомним, по итогам февраля 2021 года государственный Укрэксимбанк, что в 2020 году стал самым убыточным банком в Украине, во второй раз получил чистую прибыль в размере 99,5 млн грн.

По материалам Економічна Правда
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