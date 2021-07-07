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Администрация Байдена работает над созданием «горячей линии» с Китаем — CNN

Администрация Байдена работает над созданием «горячей линии» с Китаем — CNN

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает концепцию создания «горячей линии» для экстренной связи с правительством Китая, пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Защищенный канал связи позволит Байдену и высокопоставленным американским чиновникам быстро и безопасно отправлять зашифрованные телефонные звонки или сообщения президенту Си Цзиньпину или его окружению.

Например, можно было бы поделиться срочной информацией о внезапных военных перемещениях или предупредить о кибератаках.

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Концепция еще находится в зачаточном состоянии и официально с представителями Пекина еще не обсуждалась. Но администрация Байдена хочет разработать широкую систему инструментов коммуникации, чтобы снизить риски конфликтов между странами.

Более того, пока не известно, согласится ли Китай вообще использовать такой инструмент коммуникации.

«Отношения (между Вашингтоном и Пекином – ред.) будут определяться конкуренцией, и мы приветствуем эту жесткую конкуренцию, но мы также продолжим работать над тем, чтобы она не переросла в конфликт», – заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Сама идея не нова и начинала реализовываться еще администрацией Барака Обамы. Аналогичная «горячая линия» уже работает в Пентагоне и довольно редко, но используется для решения военных вопросов.

По материалам Зеркало Недели
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