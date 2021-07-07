В США хотят запретить особняки

В США предложили запретить строительство и эксплуатацию слишком больших по площади домов. С инициативой выступили американская архитектор Кейт Вагнер и социолог Пенсильванского университета Дэниел Алдан Коэн.
По словам экспертов, подобные здания несут опасность для будущего.
«Особняки строят, чтобы использовать архитектуру для передачи уровня богатства. Дома площадью 300, 500, 1000 квадратных метров никогда не будут экологически чистыми», — отметила Кейт Вагнер.
Она пояснила, что для обогрева и электрификации особняка тратятся огромные ресурсы, поэтому подобные дома являются опасными для климата.
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Архитектор утверждает, что по статистике 1% богатых людей в мире оставляет от своей деятельности углеродный след, который в 176 раз больше, чем от 10% бедного населения.
В свою очередь доцент социологии Дэниел Алдан Коэн отметил, что солнечные батареи также не смогут решить проблему. По его словам, при таких затратах ресурсов в ближайшие 30 лет, каждый киловатт энергии будет «на вес золота».
Согласно данным исследования американских ученых за 2019 год, для строительства особняка площадью более 2323 квадратных метров нужно срубить 380 деревьев, а для дома средней площади — 20 штук.
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