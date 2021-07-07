Регулятор нашел в финансовых операциях украинцев «грязных денег» почти на 51 млрд

В январе-июне этого года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 568 материалов.
Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного преступления, достигает 50,6 млрд грн, сообщила пресс-служба ведомства.
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Так, служба направила правоохранителям 85 материалов, касающихся подозрения в коррупции. По ним сумма операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного преступления, составляет 4,4 млрд грн.
Еще 51 дело касается механизма проведения «встречных потоков» на сумму 68,05 млн грн.
Также Госфинмониторинг направил материалы относительно операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.
Указанные материалы госслужба собрала в ходе проведения мероприятия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Напомним, должностные лица столичного управления Государственной налоговой службы способствовали коммерческим предприятиям в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 2,5 млрд грн.
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