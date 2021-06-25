Как изменились зарплаты и эффективность украинцев при работе из дома (инфографика)

Чуть более трети (35%) опрошенных заявили, что в течение карантинного года они полностью оборудовали домашний офис.
Об этом свидетельствует опрос портала grc.ua относительно того, как работа из дома повлияла на эффективность работников.
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Часть опрошенных организовали рабочее место дома с помощью работодателей, которые оказали финансовую поддержку или разрешили забрать домой офисные столы и стулья (в основном компании из сферы IT/телеком и продажи).
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Часть опрошенных оборудовала рабочее место (стол и стул) самостоятельно. 20,5% заявили, что дистанционная работа вызывает у них эмоциональное напряжение из-за постоянного пребывания дома. Еще 18,8% опрошенных не могут полноценно выполнять свою работу дома из-за близких и родных, которые их постоянно отвлекают.
А что с зарплатами? В апреле по сравнению с мартом средняя заработная плата, которую предлагали работодатели новым сотрудникам, уменьшилась на 12% – с 19 926 до 17 468 грн.
Как оказалось, у тех, кто уже работает, заработная плата также изменилась:
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