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В США начнут майнинг Bitcoin на атомной энергии

В США начнут майнинг Bitcoin на атомной энергии

Производитель электроэнергии Energy Harbour объявил, что будет поставлять чистую ядерную энергию для нового предприятия по добыче Bitcoin Standard Power в штате Огайо.

Energy Harbor планирует начать питание майнинг-фермы в декабре 2021 года.

Сотрудничество позволит Standard Power, хостинг-провайдеру для майнеров биткойнов и других компаний, занимающихся обработкой данных, превратить заброшенную бумажную фабрику в Кошоктоне, штат Огайо, в предприятие по добыче Bitcoin.

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Кроме того, компания заявила, что обеспечит надежность и стабильность передающей сети за счет остановки операций в периоды энергетического кризиса.

«Мы выбрали Огайо из-за низких затрат на электроэнергию и наличия безуглеродных источников энергии. Сотрудничая с Energy Harbor, мы проактивно структурировали наши возможности хостинга, чтобы гарантировать, что 100% электроэнергии, связанной с этим объектом, не содержит углерода», — сказал генеральный директор Standard Power Максим Сережин.

Отметим, влияние майнинга криптовалют на экологию привлекает большое внимание общественности, поэтому фермы все чаще переходят на потребление экологически чистой энергии. К примеру, американская энергетическая компания Talen Energy займется майнингом и разместит центр обработки данных рядом с электростанцией Саскуэханна в Пенсильвании.

Добавим, Oгaйo — штaт c дpужecтвeннoй пoлитикoй к тexнoлoгии блoкчeйн. В aвгуcтe 2018 гoдa губepнaтop Джoн Kacич пoдпиcaл зaкoн, в кoтopoм тpaнзaкции нa блoкчeйнe пpизнaютcя в кaчecтвe юpидичecкoгo дoкaзaтeльcтвa в cудax. B нoябpe тoгo же гoдa Oгaйo нaчaл пpинимaть Bitcoin в кaчecтвe фopмы уплaты нaлoгoв.

По материалам НВ
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