Apple разрабатывает автоматизированный сервис покупок товаров в рассрочку

Компания Apple в сотрудничестве с банком Goldman Sachs готовит к запуску сервис отложенных платежей в рамках Apple Pay.

Новая возможность получила название Apple Pay Later, и она внедряет принцип «купи сейчас, заплати потом».

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Таким образом, владельцы устройств Apple с поддержкой Apple Pay смогут совершать покупки, даже не имея на счету полной суммы на оплату товара или услуги.

Фактически, речь идёт о рассрочке.

Предусмотрено две возможности покупки товаров в рассрочку:

Apple Pay in 4 позволяет разбить стоимость покупки на четыре платежа и выплатить полную стоимость на протяжении двух недель. В таком случае на сумму задолженности не начисляются проценты за использование рассрочки.

Apple Pay Monthly Installments – вариант для тех случаев, когда полностью выплатить стоимость покупки за две недели не удастся. В данном случае рассрочка может быть продлена на несколько месяцев, но тогда уже предстоит платить проценты.

По данным Bloomberg, для получения рассрочки в рамках сервиса Apple Pay Later не потребуется проверка кредитоспособности.

Кроме того, в некоторых планах не будет взиматься пеня за просрочку платежа.

Пока что нет информации о том, когда Apple может запустить сервис и какая процентная ставка будет взиматься за использование долгосрочной рассрочки.