Apple разрабатывает автоматизированный сервис покупок товаров в рассрочку

Компания Apple в сотрудничестве с банком Goldman Sachs готовит к запуску сервис отложенных платежей в рамках Apple Pay.
Новая возможность получила название Apple Pay Later, и она внедряет принцип «купи сейчас, заплати потом».
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Таким образом, владельцы устройств Apple с поддержкой Apple Pay смогут совершать покупки, даже не имея на счету полной суммы на оплату товара или услуги.
Фактически, речь идёт о рассрочке.
Предусмотрено две возможности покупки товаров в рассрочку:
По данным Bloomberg, для получения рассрочки в рамках сервиса Apple Pay Later не потребуется проверка кредитоспособности.
Кроме того, в некоторых планах не будет взиматься пеня за просрочку платежа.
Пока что нет информации о том, когда Apple может запустить сервис и какая процентная ставка будет взиматься за использование долгосрочной рассрочки.
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