Что делать, если работодатель готовится вас уволить: советы экспертов

Специалисты портала Work.ua советуют, как поступать, если вы заподозрили, что работодатель готовится вас уволить.

Из этой ситуации есть два выхода. Главное — решить, какой из них вам подходит:

Выход 1 — попытаться сохранить работу.

Выход 2 — уйти на самых лучших условиях.

Если решили сохранять работу. Как этого достичь? Узнайте о своих правах больше. Почитайте законы на тему увольнения, еще раз просмотрите свой трудовой договор. Заодно вы узнаете, какое выходное пособие вам положено.

Подумайте о том, почему вы готовы бороться за эту работу: и в профессиональном, и в личном плане. Например, вам импонирует миссия компании, вы уверены, что в этом коллективе сможете развиваться, у вас трое детей, кредит и съемное жилье — ваш бюджет просто не выдержит смены работы.

Подумайте о том, как можете исправить ошибки, которые привели к решению руководства вас уволить. Составьте план того, как их не повторять: например, пересмотреть свой способ планирования, испробовать новые методики работы (укажите, какие именно), записаться на курсы повышения квалификации (найдите курсы).

Поговорите с начальником, изложите ему все на основании пунктов 2 и 3 — что вас держит в компании и как вы готовы совершенствоваться, чтобы сохранить место. Старайтесь оставаться в равновесии и не впадать в мольбы или угрозы – просто донесите до начальника, что дорожите этой работой.

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Будьте готовы к компромиссу: согласиться на более низкую должность или зарплату. Если вы очень хотите остаться, возможно, придется идти на уступки. Но не отчаивайтесь: серьезно и ответственно подойдя к делу, вы сможете в скором времени «отвоевать» все обратно.

Если все же будете искать новую работу. Как уйти с выгодой? Первый пункт дублируется: узнайте о своих правах больше. Почитайте законы на тему увольнения, еще раз просмотрите свой трудовой договор, разберитесь, на какое выходное пособие можете рассчитывать.

Помните, при увольнении по собственному желанию выходное пособие вам не выплатят. Поэтому не соглашайтесь написать заявление «якобы вы сами ушли». Если все же вас увольняют, то пускай это будет «по соглашению сторон».

Поговорите с начальником на такие темы:

причины вашего увольнения;

какие именно ошибки вы допустили, если допустили и как их можно было избежать/исправить (понадобится для дальнейшего трудоустройства даже на собеседовании);

каким будет процесс увольнения (тут же можно узнать о компенсации);

дадут ли вам рекомендации.

Постарайтесь вести диалог спокойно и по делу, не ругайте, не обвиняйте, не переходите на личности. Даже если давать рекомендации не в традициях компании, во время следующего трудоустройства эйчар может связаться с предыдущим работодателем и спросить о вас. Или через несколько лет вы можете захотеть снова устроится в ту же компанию на другую должность — да, и такое бывает, знаем примеры. Поэтому берегите свою репутацию.

По итогам беседы с начальством составьте план дальнейших действий. Учтите, сколько вы еще проработаете на старом месте, какие финансовые возможности будет иметь после увольнения и как лучше распределить деньги с учетом того, что поиск может затянуться, решите, как именно вы будете искать новую работу.