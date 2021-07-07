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Blue Origin получила разрешение на запуск людей в космос на ракете New Shepard

Blue Origin получила разрешение на запуск людей в космос на ракете New Shepard

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало компании Blue Origin необходимую лицензию на первый запуск одноступенчатой возвращаемой системы New Shepard с людьми на борту.

Миссия, в которой участвует основатель компании и богатейший человек на Земле Джефф Безос, по-прежнему запланирована на 20 июля.

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Компания Джеффа Безоса хочет запускать туристов при помощи одноступенчатой возвращаемой системы New Shepard, оснащенной системой аварийного спасения на случай аварии ракеты. Частью системы является пассажирская капсула, рассчитанная на шесть пассажиров.

Высота ракеты вместе с установленной сверху капсулой примерно 15 метров, диаметр — 6 метров. Капсула оснащена шестью посадочными местами для экипажа, самыми крупными иллюминаторами (107х71 см) и тремя парашютами для приземления. Ракета New Shepard оснащается водородно-кислородным ракетным двигателем BE-3 собственной разработки компании, а весь полет осуществляется в полностью автоматическом режиме.

По материалам ITC.ua
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