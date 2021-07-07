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На украинских дорогах появятся новые знаки: как они выглядят

На украинских дорогах появятся новые знаки: как они выглядят

Кабинет Министров внес изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которыми, в частности, предусмотрены изменения двух дорожных знаков.

Соответствующее постановление правительство приняло на сегодняшнем заседании.

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В частности, знак «Пост ГАИ» заменяется знаком «Дорожная станция патрульной полиции».

Кроме этого, на знаке «Указатель общих ограничений скорости» показатель скорости «60» для населенного пункта заменяется на показатель «50».

Кстати, осенью 2021 года вступают в силу новые стандарты безопасности в части «Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные». Украинцам уже представили дорожные знаки, которые начнут размещать на дорогах уже скоро.

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Напомним, водители оплатили почти 260 млн грн штрафов за год работы в Украине систем автофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), которые были установлены в июне 2020 года в Киеве и на дорогах государственного значения.

По материалам Укринформ
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