Microsoft выпустила обновление для Windows, которое исправляет более сотни опасных уязвимостей

Патч вышел под номером KB5004237 в рамках традиционного ежемесячного обновления (Patch Tuesday). Он распространяется для систем Windows 10 сборок – 2004, 20H2 и 21H, а также более ранних Windows 10 корпоративных, образовательных и версий с возможностью долгосрочной поддержки.

Программисты Microsoft добавили в обновление ряд исправлений и доработок. Например, устранены проблемы с печатью и повышена безопасность основных операций системы.

Также патч стал доступен и для более старых версии операционки – Windows 7 и Windows 8.1. В обновлении устранены проблемы с 16-разрядными программами, а также добавлен ряд других доработок.

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В рамках ежемесячного обновление было исправлено 117 уязвимостей (13 — критические и 103 — опасные) как в самой операционной системе, так и в фирменных продуктах Windows.

Microsoft прекратила поддерживать своею Windows 7 уже более года назад, однако для корпоративных пользователей предлагается платная продленная поддержка.